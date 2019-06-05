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Вице-президент УЕФА: Юханссон внес огромный вклад в развитие футбола

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций скончался в возрасте 89 лет

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Леннарт Юханссон внес огромный вклад в развитие футбола. Такое мнение ТАСС в среду по телефону высказал первый вице-президент УЕФА, президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон.

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Юханссон скончался во вторник вечером в возрасте 89 лет после непродолжительной болезни.

"Леннарт был самым главным шведским международным футбольным лидером за всю историю, - отметил Нильссон. - Он долгое время был главой УЕФА и вице-президентом Международной федерации футбола (ФИФА). Юханссон очень много значил для всех нас и для европейского футбола и внес огромный вклад в развитие этого вида спорта".

Юханссон возглавлял УЕФА с 1990 по 2007 год. Он является рекордсменом по продолжительности пребывания на этом посту.

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