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Единая лига ВТБ

Баскетболист ЦСКА Ухов получил травму в матче с "Химками"

По словам главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса, степень тяжести травмы пока неизвестна

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Баскетболист ЦСКА Иван Ухов получил травму в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ против "Химок". Об этом журналистам заявил главный тренер московской команды Димитрис Итудис.

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Ранее ЦСКА переиграл "Химки" в первом матче финальной серии. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 106:85 в пользу хозяев.

"Моя команда сыграла сегодня очень хорошо. Было бы еще лучше, если бы не травма Ухова. Пока мы не знаем, насколько это серьезно", - сказал Итудис.

Ухов не смог доиграть матч до конца. Следующий матч команды проведут 7 июня в Москве.

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