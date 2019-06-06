Дюмин видит залог успеха тульского "Арсенала" в подготовке местных футболистов

Как сообщалось, правительство Тульской области намерено оказать поддержку "Арсеналу" в связи с выходом команды в Лигу Европы, в том числе в укреплении тренировочной базы и поиске титульных спонсоров. В частности, в ближайшее время планируется привести в порядок покрытие поля.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Будущее тульского футбольного клуба "Арсенал", который по итогам прошедшего сезона впервые пробился Лигу Европы, связано с качественной подготовкой местных игроков. Такое мнение высказал ТАСС в четверг на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Поводов почивать на лаврах нет, надо наращивать развитие, причем думать не только о ближайшей, но и о долгосрочной перспективе. А будущее связано с подготовкой своих, тульских игроков. Нужно, чтобы в команде играло как можно больше воспитанников тульского футбола ", - отметил собеседник агентства. На данный момент, в основном составе команды выступают два воспитанника тульского футбола - вратарь Михаил Левашов и защитник Александр Денисов.

Для подготовки профессиональных игроков в Туле начала работу академия "Арсенала", где в 2019 году с квалифицированными тренерами-педагогами занимаются более 200 воспитанников. Как отметил глава региона, уже в текущем году юные спортсмены приступят к тренировкам на центральном стадионе Тулы на модернизированном искусственном поле с подогревом.

"А ближайшие планы понятны: 14 июня "Арсенал" начнет подготовку к сезону-2019/20, селекционная служба клуба ведет работу по комплектованию состава. И, конечно, нужно достойно выступить в квалификации Лиги Европы", - добавил Дюмин. "Арсенал" начнет выступление со второго квалификационного раунда Лиги Европы, жеребьевка которого состоится 18-19 июня, а первый матч - 25 июля.

В сезоне-2018/19 "Арсенал" занял в Российской премьер-лиге шестое место и, благодаря победе "Локомотива" в Кубке России, вышел в Лигу Европы, что стало лучшим результатом за всю историю тульского футбола.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.