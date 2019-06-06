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Roland Garros

Теннисистка Барти обыграла Киз и вышла в полуфинал Roland Garros

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу австралийки
Эшли Барти AP Photo/Christophe Ena
Описание
Эшли Барти
© AP Photo/Christophe Ena

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Австралийская теннисистка Эшли Барти обыграла американку Мэдисон Киз в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 9 минут, завершилась со счетом 6:3, 7:5. Эта игра стала третьей между спортсменками, во всех встречах победу одержала Барти. В полуфинале турнира Барти, посеянная на турнире под 8-м номером, встретится с представительницей США Амандой Анисимовой, обыгравшей в полуфинале румынку Симону Халеп (6:2, 6:4).

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Барти превзошла свой лучший результат на Открытом чемпионате Франции, пробившись в полуфинал, до этого она дважды добиралась до второго круга (2013, 2018). Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является участие в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (2019), где она уступила чешке Петре Квитовой (1:6, 4:6). В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 23-летняя спортсменка занимает 8-е место, в ее активе четыре титула WTA.

Киз в прошлом году дошла до полуфинала турнира в Париже, где уступила соотечественнице Слоан Стивенс со счетом 4:6, 4:6. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является участие в финале Открытого чемпионата США в 2017 году, где теннисистка также потерпела поражение от Стивенс (3:6, 0:6). В рейтинге WTA 24-летняя Киз занимает 14-е место, в ее активе четыре титула WTA.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд составляет €42,66 млн.

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