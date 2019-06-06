РФС ждет аргументации по вопросу увеличения количества команд в чемпионате России

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский футбольный союз (РФС) пока не может делать выводов о возможном расширении Российской премьер-лиги (РПЛ), так как не принимал участия в обсуждении вопроса клубами. Как ТАСС сообщили в пресс-службе РФС, в организации ожидают аргументов от РПЛ в пользу увеличения количества команд в чемпионате.

В четверг состоялось собрание клубов РПЛ, на котором большинство высказалось за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России по футболу с сезона-2020/21.

"Инициатива расширения лиги до 18 команд исходит от клубов, в частности, такую идею на последнем исполкоме озвучил Евгений Гинер. РФС попросил РПЛ предоставить аргументацию. Сегодня идею поддержали клубы, но представители РФС в обсуждении вопроса не участвовали. Никаких материалов от лиги мы пока не получали, поэтому сейчас сложно говорить о целесообразности расширения", - сказали в пресс-службе.

"Безусловно, количество матчей надо увеличивать, но как - вопрос открытый. Необходимо учитывать спортивные, экономические факторы, соответствие регламентам, рассмотреть альтернативные расширению варианты", - добавили там.