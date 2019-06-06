Шубенков ставит перед собой цель побить рекорд Европы в беге на 110 м с барьерами

ТАСС, 7 июня. Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий в нейтральном статусе, намерен превзойти рекорд Европы в беге на 110 метров с барьерами. Его слова приводит пресс-служба "Бриллиантовой лиги".

В четверг Шубенков одержал победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, преодолев дистанцию за 13,26 секунды. Ранее на этапе в Шанхае он выполнил квалификационный норматив на Олимпийские игры 2020 года в Токио, который равен 13,32 секунды.

"Побеждать приятно, но мой результат мог быть лучше, - сказал Шубенков. - С другой стороны, мне нравятся такие забеги, в которых победитель не ясен до финиша, я боец и сегодня смог это показать. В прошлом году я не смог превзойти рекорд Европы, но я все еще держу это в уме и намерен побить его".

Европейский рекорд в данной дисциплине принадлежит британцу Колину Джексону (12,91) и был установлен им на чемпионате мира 1993 года в немецком Штутгарте.

Шубенков является чемпионом мира 2015 года, двукратным чемпионом Европы. Следующий этап "Бриллиантовой лиги" пройдет 13 июня в Осло.