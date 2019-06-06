Легкоатлет Шубенков одержал победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме

ТАСС, 6 июня. Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий в нейтральном статусе, стал первым в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги", который проходит в Риме.

Шубенков преодолел дистанцию за 13,26 секунды. Ранее на этапе в Шанхае он выполнил квалификационный норматив на Олимпийские игры 2020 года в Токио, который равен 13,32 секунды. Шубенков является чемпионом мира 2015 года, двукратным чемпионом Европы.

Вторым стал британец Эндрю Поцци (13,29), третьим Антонио Алкана из ЮАР (13,30).

На этапе в Риме также под нейтральным статусом выступили еще три российских спортсмена. Анжелика Сидорова на своем первом старте в сезоне стала седьмой в прыжках с шестом с результатом 4,56 м, Илья Иванюк занял пятое место в прыжках в высоту (2,28 м), а в прыжках в длину Елена Соколова заняла четвертую строчку с результатом 6,68 м.

Следующий этап "Бриллиантовой лиги" пройдет 13 июня в Осло.