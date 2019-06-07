Колобков хочет обсудить с РФС возможное увеличение числа клубов в Российской премьер-лиге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков хотел бы услышать аргументацию того, как возможное увеличение числа команд Российской премьер-лиги (РПЛ) отразится на отечественном футболе. Об этом Колобков сообщил на панельной дискуссии "Футбол в интерьерах большого города" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

РПЛ на пути к расширению до 18 клубов. Лимит на легионеров не обсуждался на собрании лиги

В четверг состоялось собрание клубов РПЛ, на котором большинство высказалось за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России по футболу с сезона-2020/21 до 18 команд. На данный момент в высшем дивизионе выступают 16 клубов.

"Изучал в последнее время аргументацию по расширению РПЛ, надо понимать, что за этим последует много других вопросов. Как это все скажется на календаре? - отметил Колобков. - Хотелось бы понять, какие команды претендуют на РПЛ. Не должно случиться так, что команда в середине сезона прекратит свое существование".

"Хотелось бы услышать аргументацию, как это отразится на российском футболе. Будем обсуждать это с Российским футбольным союзом", - добавил министр.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.