Федерер не считает, что сильный ветер стал причиной поражения от Надаля на Roland Garros

ПАРИЖ, 7 июня. /ТАСС/. Швейцарский теннисист Роджер Федерер не считает неблагоприятные погодные условия в ходе полуфинального матча Открытого чемпионата Франции с испанцем Рафаэлем Надалем причиной своего поражения. Слова швейцарца приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В пятницу Надаль обыграл Федерера со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Встреча, которая длилась 2 часа 28 минут, сопровождалась сильным ветром.

"Думаю, первый сет ушел на то, чтобы привыкнуть к погодным условиям, был невероятный ветер, - сказал Федерер. - Для нас с Надалем это было затруднительно, но проблемы были у нас обоих. Он был лучше, в этом нет никаких сомнений, у меня были мини-шансы, но их было недостаточно для победы".

Также швейцарец посетовал на ошибки, допущенные им в ходе второго сета. "Это очень обидно - упускать преимущество в счете (в начале сета Федерер вел 2:0 - прим. ТАСС), да еще и когда ветер дул мне в спину, - сказал он. - Если бы я смог избежать этого, второй сет мог бы сложиться иначе. А против ветра держать подачу, когда на другой половине площадки стоит игрок уровня Надаля, слишком сложно, так как он почти не допускает промахов".

В финале турнира, который пройдет в воскресенье, Надаль сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и австрийцем Домиником Тимом.