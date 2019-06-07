Надаль победил Федерера в полуфинале Roland Garros

ПАРИЖ, 7 июня. /ТАСС/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл швейцарца Роджера Федерера в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу испанца. Матч длился 2 часа 28 минут.

Теннисисты впервые за 14 лет встретились в полуфинале Открытого чемпионата Франции. В рамках турнира они встречались пять раз - в полуфинале 2005 года, затем в трех финалах подряд (с 2006 по 2008 год), а также в финале 2011 года, во всех пяти встречах победа доставалась Надалю. В рамках турниров серии Большого шлема спортсмены встретились в 13 раз, Надаль одержал десятую победу. До этой встречи последний раз Надаль выигрывал у Федерера в 2014 году на Открытом чемпионате Австралии, при этом швейцарец не может обыграть Надаля с 2009 года на грунтовых кортах.

Всего спортсмены провели 39 игр между собой, что является третьим результатом в Открытой эре (с 1968 года). Испанец победил в 24-й раз при 15 проигранных встречах. Больше сыграли только серб Новак Джокович и Надаль (54 встречи), Федерер и Джокович (47).

Достижения теннисистов

33-летний Надаль является рекордсменом французского турнира по количеству титулов, на его счету 11 побед, он побеждал в финалах с 2005 по 2008 год, затем с 2010 по 2014 год. В 2009 году его серия была прервана, и победа на турнире досталась Федереру, а затем он снова выигрывал титул в 2017 и 2018 годах. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает 2-е место, на его счету 81 титул ATP и две золотые медали Олимпийских игр (2008 - одиночный разряд, 2016 - парный).

37-летний Федерер является рекордсменом по количеству завоеванных титулов на турнирах Большого шлема, всего на его счету 20 побед. Федерер шесть раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, восемь раз - Уимблдонский турнир, пять раз - Открытый чемпионат США. В 2009 году он победил на Открытом чемпионате Франции, собрав карьерный Большой шлем. В рейтинге ATP он занимает 3-е место, в его активе 101 титул ATP, а также золотая медаль Олимпийских игр 2008 года в парном разряде и серебряная награда Игр 2012 года в одиночном.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд составляет €42,66 млн.