Главный тренер команды Сан-Марино назвал сборную России по футболу одной из лучших в мире

"Приехать сюда - уже большое достижение для нас. Нам предстоит играть против одной из лучших команд мира, чемпионат мира - 2018 это показал, на поле будет схватка. Многим кажется, что наша миссия невыполнима, но мы попытаемся опровергнуть это и выступить самым лучшим образом", - сказал 66-летний тренер.

САРАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Сан-Марино по футболу Франко Варрелла назвал команду России одной из лучших в мире. Об этом специалист рассказал журналистам в пятницу после предматчевой тренировки в Саранске.

"Я знаю, что те, кто выйдет завтра на поле, готовы выступить на самом высоком уровне, показать свое мастерство, играть с любым соперником, - добавил Варрелла. Если оценивать сборную России по шкале от 1 до 10, то надо дать оценку даже больше десяти, но на поле для победы должны сойтись многие факторы. Могу сказать, что на таком стадионе нельзя играть плохо, надо стремиться к победе. Остается надеяться, что сборная России завтра будет играть не так яростно, как в последних матчах, тогда нам будет чуть проще".

Защитник сборной Сан-Марино Фабио Витайоли отметил, что футболисты будут счастливы провести матч на "Мордовия-Арене". "Будет сложно, мы это понимаем, но приложим все усилия, чтобы матч получился интересным. Играть на таком стадионе, да еще и против сборной России - это очень круто для любого футболиста, но это и большая ответственность. Мы очень горды, что нам предстоит здесь выступить", - сказал 35-летний Витайоли.

Защитника спросили, знают ли футболисты Сан-Марино своих болельщиков лично и хотели бы ли обменяться с ними футболками после матча. "Мы маленькая страна, конечно, знаем своих болельщиков, если мы их увидим, то с удовольствием поприветствуем. Что касается футболок, то не так важно, с кем меняться. Главное, чтобы это произошло после хорошей игры и осталось приятным воспоминанием", - добавил футболист.

Статистика матчей сборной России с командами стран-карликов

Сборная России играла с командой Сан-Марино дважды в истории - в отборочном турнире чемпионата Европы 1996 года. Тогда россияне одержали две крупные победы. В октябре 1994 года на стадионе "Лужники" сборная России выиграла со счетом 4:0, а в июне 1995-го в Сан-Марино российские футболисты разгромили соперника, забив семь безответных мячей.

Всего сборная Россия провела 32 матча со сборными карликовых государств (Андорра, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Сан-Марино, Фарерские острова). Россияне ни разу не проигрывали соперникам, лишь однажды сыграв в ничью - в гостях со сборной Кипра в марте 1997 года в отборочном турнире ЧМ-1998 (1:1). Этот результат потом повлиял на место россиян в отборочной группе - они заняли только второе место и уступили в стыковых матчах итальянцам (1:1, 0:1).

Всего футболисты сборной России в этих матчах забили 106 мячей, пропустив от соперников из карликовых стран девять голов. Самые крупные победы россияне одерживали со счетом 7:0 - ранее упомянутый матч с командой Сан-Марино и игра со сборной Лихтенштейна в сентябре 2015 года в отборочном турнире ЧЕ-2016.

Сборная России впервые проведет матч в Саранске на стадионе, построенном к ЧМ-2018. До этого команда уже играла на аренах турнира в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Калининграде.