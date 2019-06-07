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Единая лига ВТБ

Хиггинс: матч против "Химок" был сложным для баскетболистов ЦСКА

Во второй игре финальной серии Единой лиги ВТБ армейцы победили со счетом 103:92

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ против "Химок" был сложным, несмотря на отсутствие в составе подмосковного клуба Алексея Шведа. Об этом ТАСС после игры заявил защитник ЦСКА Кори Хиггинс.

Ранее в пятницу ЦСКА переиграл "Химки" со счетом 103:92 и удвоил преимущество в серии до трех побед.

"Это не была простая игра, - сказал Хиггинс. - Отсутствие у "Химок" Шведа не изменило ситуацию, нам приходилось полностью выкладываться. При этом мы отлично играли".

Третий матч серии пройдет 10 июня в Химках.

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