Итудис: баскетболисты ЦСКА доминировали во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Баскетболисты ЦСКА полностью доминировали во второй игре финальной серии Единой лиги ВТБ против подмосковного клуба "Химки". Об этом журналистам после матча заявил главный тренер армейцев Димитрис Итудис.

Ранее в пятницу ЦСКА переиграл "Химки" во втором матче серии со счетом 103:92.

"Мы доминировали всю игру, были агрессивными. Мы делали все, что планировали на площадке. Большое уважение "Химкам", они показали сегодня свой дух", - сказал Итудис.

Главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис отметил, что баскетболисты его команды бились во второй игре, несмотря на отсутствие Алексея Шведа, который выбыл из-за травмы. "Поздравляю ЦСКА с хорошей игрой. Сценарий не меняется - мы начинаем с "минус 10" и не можем отыграть, мы бились, старались все 40 минут, больших претензий к команде нет. Играем без двух лидеров, нам тяжело", - сказал Куртинайтис.

"Это был тяжелый сезон, тяжелая полуфинальная серия [с казанским УНИКСом]. Мы, видимо, просто не успели восстановиться, но будем готовиться к домашней игре", - добавил специалист.

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу столичного клуба. Третий матч пройдет 10 июня в Химках.