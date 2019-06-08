Поздняков: сборная России должна занять первое общекомандное место на Европейских играх

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Перед российскими спортсменами стоит задача занять первое общекомандное место на Европейских играх в Минске. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Учитывая то, что в Баку мы заняли первое общекомандное место, мы, конечно, не можем снижать планку, - сказал Поздняков. - Мы будем стараться бороться за общекомандную победу. Я думаю, что порядка 70 медалей способны завоевать наши спортсмены, как минимум 30 из которых будут золотыми. Я не могу коррелировать количество наград в Баку и в Минске, потому что есть разница в программах".

"В Минске некоторым образом организаторы уменьшили количество видов спорта, - продолжил собеседник агентства. - Поэтому тех рекордных цифр, которые у нас были в Баку, достичь физически невозможно. Но тем не менее, у нас очень хорошая команда, 58 спортсменов из 225 являются заслуженными мастерами спорта".

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.