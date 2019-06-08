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Поздняков: сборная России должна занять первое общекомандное место на Европейских играх

Глава Олимпийского комитета России считает, что сборная России способна завоевать порядка 70 медалей
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Мальгавко/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Перед российскими спортсменами стоит задача занять первое общекомандное место на Европейских играх в Минске. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Учитывая то, что в Баку мы заняли первое общекомандное место, мы, конечно, не можем снижать планку, - сказал Поздняков. - Мы будем стараться бороться за общекомандную победу. Я думаю, что порядка 70 медалей способны завоевать наши спортсмены, как минимум 30 из которых будут золотыми. Я не могу коррелировать количество наград в Баку и в Минске, потому что есть разница в программах".

"В Минске некоторым образом организаторы уменьшили количество видов спорта, - продолжил собеседник агентства. - Поэтому тех рекордных цифр, которые у нас были в Баку, достичь физически невозможно. Но тем не менее, у нас очень хорошая команда, 58 спортсменов из 225 являются заслуженными мастерами спорта".

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичПМЭФ-2019Европейские игры-2019
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