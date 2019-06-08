Глава ОКР: интеграция России в общую борьбу с допингом является главной задачей на будущее

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в интервью ТАСС рассказал, когда российскую легкую атлетику перестанут преследовать допинговые скандалы, поделился ожиданиями от стартующих в конце июня в Минске Европейских игр и оценил шансы сборной России на медали Олимпиады-2020. — В середине мая было опубликовано громкое открытое письмо главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса с призывом отставки руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в связи с делом Данила Лысенко. Тогда же вы рассказали, что будут созданы две межведомственные группы по защите чистых спортсменов и восстановлению ВФЛА. Можно о них подробнее? — Да, действительно, после того, как вышли поручения президента России по итогам совета по физкультуре и спорту, в которых Олимпийскому комитету было рекомендовано принять исчерпывающие меры по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики, мы достаточно оперативно отреагировали. Мы создали две межведомственные рабочие группы. Первая будет носит постоянный характер — это защита интересов спортсменов. То есть это та практика, которой мы, в принципе, всегда и занимаемся. Вторая группа должна подготовить комплекс мер, которые могли бы восстановить ВФЛА в международной федерации.

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То есть это произошло не после того, как выступил Ганус. Это была реакция на публикацию перечня поручений, а Юрий Александрович просто высказал свою позицию. Мы с ним давно взаимодействуем, поскольку Олимпийский комитет является учредителем Российского антидопингового агентства. И поэтому мы в тесном взаимодействии с этой организацией ведем антидопинговую работу. Хочу сказать, что он как человек эмоциональный, может быть, сказал несколько больше, чем можно было сделать в этой ситуации. В действительности, в случае, который мы рассматриваем, еще не всё понятно до конца. Athletics Integrity Unit. — дисциплинарная организация, которая ведет расследование этого дела по заказу международной федерации. Поэтому я могу сказать и о чем рабочая группа проинформирована — что Всероссийская федерация легкой атлетики целиком и полностью сотрудничает со следователями, которые ведут дело от имени Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Я подчеркиваю, это не государственный отдел расследования, а отдел расследования общественной организации, коей является международная федерация. Поэтому, как только будет закончено расследование, я думаю, что оно будет закончено не раньше осени, мы получим результаты. И по результатам уже можно будет делать выводы, кто был вовлечен в попытку фальсификации документа, насколько вовлечен. И в соответствии с той информацией, которая у нас будет, можно будет принимать меры. Не бежать впереди паровоза, а опираться на какие-то официальные данные. Если факт нарушения существует, будут выявлены те люди, которые причастны к нему непосредственно. Но наказаны они будут индивидуально. Вот сейчас я подчеркиваю важную вещь: все нарушения, которые случаются в антидопинговой сфере, носят индивидуальный характер. Поэтому речь об отстранении федерации, или определенной группы, и тем более страны от Олимпийских игр, конечно, является вымыслом. — За легкой атлетикой давно уже такой скандальный шлейф. Когда это уже закончится? Когда мы, наконец, снова будем смотреть Олимпиаду и просто болеть? — Это очень хороший вопрос и очень правильный. Потому что одно дело – решить какие-то организационные вопросы. А другое дело – поменять антидопинговую культуру целого поколения. Мы же сейчас прекрасно понимаем, что у нас проблемы носят достаточно долгий характер. Сейчас перепроверка проб показывает, что был целый ряд проблемных лет. То есть у нас в легкой атлетике проблемы носили характер более серьезный, чем это казалось. Поэтому для того, чтобы поменять антидопинговую культуру, безусловно, нам нужно, во-первых, время, а во-вторых, колоссальные усилия в области образования. И менять образование молодых людей, в первую очередь, молодых спортсменов, для которых участие в каких-то махинациях, связанных с допингами, было бы неприемлемо априори. То есть на прямой вопрос "Хочешь ли ты быстро добиться результата?" нам необходимо, чтобы как минимум 99 из 100 спортсменов говорили: "Нет, я хочу добиться результата путем долгих и тяжелых тренировок". Вот это нужно менять в головах людей.

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Сейчас у нас появились случаи, что некоторые отстраненные за допинг тренеры работают по-прежнему, так или иначе, со спортсменами. Ведь в этом же нельзя обвинять одних этих тренеров или их руководителей, которые не всегда могут это проконтролировать. Здесь речь идет о том, что сам спортсмен должен нести на себе ответственность и понимать, что это ложный путь, неправильный путь. Только когда спортсмены поймут это, тогда проблема сама собой растворится. Поэтому сейчас олимпийский комитет этим занимается. Мы занимаемся образованием молодых людей, 15-17-летних. На недавнем международном форуме юных олимпийцев как раз мы и пытались вложить это в голову юных спортсменов для того, чтобы они уже с самого молодого возраста понимали, что это ложный путь. И поэтому, конечно, изменения в культуре требуют достаточно большого времени. И если вам кто-то скажет: "Я завтра всё поменяю", это будет неправда, потому что это невозможно сделать в одночасье. Это должна быть долгая и скрупулезная работа. — Сколько потребуется времени? Пятилетка? — С моей точки зрения, должно сменится поколение спортсменов, 4-5 лет, как минимум для того, чтобы те, кому сегодня 15-16 лет вышли на авансцену. И на самом деле проблема здесь не носит исключительно российский оттенок. Это мы с вами говорим как россияне, потому что нас это волнует. Проблема гораздо шире, она носит международный характер. Ведь если посмотреть отчеты Всемирного антидопингового агентства, мы увидим, что есть виды спорта, которые не являются рисковыми с точки зрения допинга. Их большинство, в порядка 80 процентов видов спорта никакой цели, нет никакого смысла применять запрещенные препараты для улучшения спортивных результатов. Но вот другие 20 процентов, та же легкая атлетика... Недавно на четыре года дисквалифицирован спортсмен из США, который являлся серебряным призером последнего чемпионата мира. Дисквалифицирована мексиканская спортсменка, которая выиграла серебро в ходьбе на 20 километров на последних Олимпийских играх. То есть это проблема видов спорта. И тут возникает вопрос, как нам, россиянам, интегрироваться в общую борьбу с этим злом. Это основная наша задача на будущее.

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Что касается рисковых видов спорта, безусловно, здесь ставки высоки, но, тем не менее, мы понимаем, что эти 20 процентов создают плохой имидж всей индустрии спорта. Мы с вами отдаем себе отчет, что все больше и больше спортивных организаций перестают получать государственное финансирование. Кстати, мало кто знает, что Олимпийский комитет России имеет только спонсорские контракты и не имеет государственного финансирования для реализации своих программ. С точки зрения спонсора, как вы думаете, ему интересно прийти в ту сферу деятельности, в которой есть допинговые скандалы? Конечно же, нет. Поэтому мы крайне заинтересованы в исправлении этих ошибок. И безусловно, вместе с международным сообществом, с Международным олимпийским комитетом, с другими организациями, международными спортивными федерациями мы стараемся делать всё от нас зависящее для того, чтобы исправить эту ситуацию. — Один из спонсоров ОКР – "Газпром". А есть еще в этом плане интерес? Насколько тяжело сейчас олимпийскому комитету находить спонсоров? И насколько уверенно в этом плане себя чувствуете? — Вы правильно заметили, генеральный спонсор олимпийского комитета — компания "Газпром". У нас с ними длинные контракты. Поэтому, конечно, контракт, который мы подписали с "Газпромом" в прошлом году, гарантирует нам финансовую стабильность, как минимум, на четыре года. Но кроме этого у нас есть партнеры, другие спонсоры – "Норильский никель", "Аэрофлот", который очень серьезно нам помогает, наш официальный поставщик ZASPORT. В общем, это все те компании, которые, так или иначе, формируют бюджет нашей организации. Кроме этого у нас есть пожертвования от благотворительных организаций, от частных лиц. Я думаю, что спорт в нашей стране всегда будет интересен в той или иной степени. Естественно, он более интересен, когда не омрачен какими-то скандалами. Тем не менее, я хочу сказать, что у нас в России любят спорт, а главное — наши болельщики, наши сограждане хорошо в нем разбираются. Мы получаем большое количество откликов, пусть даже с критикой. Это правильно, потому что люди не равнодушны, они говорят о том, что их волнует. И поэтому мы очень открытая организация, с открытыми целями, задачами, с открытым бюджетом. Я думаю, что спорт в России будет всегда интересен. — Возможно, еще рано говорить про Олимпиаду-2020. Но есть уже какие-то медальные планы, рассчитываем на какие-то виды? — Мы как раз на исполкоме олимпийского комитета буквально два дня назад обсуждали подготовку к Токио 2020. Я могу назвать категории спортсменов, которых мы относим к потенциальным медалистам. Это спортсмены, которые в течение спортивного сезона несколько раз были либо на подиуме, были в числе призеров, либо рядом с подиумом занимали 4-5-е места на крупнейших чемпионатах мира, Европы или на Кубках мира. У нас количество потенциальных медалистов на сегодняшний момент приближается к числу 100. По итогам сезона 2017/18 годов это было 96 человек. Во-первых, это количество стабильно, а во-вторых, более показательным будет нынешний спортивный сезон, но он только начался, по его окончанию мы будем иметь более точную картину.

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Если из этих 96 потенциальных медалистов хотя бы каждый второй завоюет медаль, то это будет цифра порядка 50 медалей. А это уже хороший показатель для любой страны. И еще один момент. Хотел бы поделиться с вами статистикой. На самом деле мы, Россия, — страна с наибольшим количество потенциальных медалистов в различных видах спорта. Если взять за пример команду Соединенных Штатов Америки, то 80 процентов золотых медалей завоевывается в двух дисциплинах — легкой атлетике и плавании. А у нас потенциальные медалисты есть в 23 видах спорта. Это конкурентное преимущество нам нужно в будущем развивать. — В 2016 году была летняя Олимпиада, и я помню ощущение, что к российским атлетам именно в сообществе спортсменов было отношение не очень хорошее. Сейчас поменялась ситуация? — Безусловно, Россия сейчас восстановила свои позиции не только на спортивно-дипломатическом уровне, но и в спортивных результатах, во многих видах спорта мы видим, что спортсмены прибавляют. Конечно, это представляет имидж нашей страны, в том числе, имидж наших спортсменов в более привлекательном свете. И уже таких откровенных выпадов, которые были в 2016 году, нет. А даже если существуют, мы их пресекаем и, конечно, обращаем внимание наших партнеров, нашей организации, потому что это недопустимо. Я сам прекрасно помню, как мы разбирали случай, когда в Пхенчхане один из тренеров иностранной команды занимался подобным в Олимпийской деревне. Все-таки мы живем в открытом информационном пространстве, и чем больше негатива льется на наших спортсменов, тем, соответственно, больше впечатлительных людей к этому присоединяются. Сейчас, слава богу, эта истерия стихает. Наша задача — показывать себя такими, какие мы есть. Мы на самом деле не лучше, но и не хуже, чем все остальные. — Обсудим Европейские игры. Вы говорили, что ОКР поддерживает заявку Казани на 2023 год. Что в итоге? — Здесь есть логичное объяснение. В 2023 году Екатеринбург подает заявку на проведение Всемирной универсиады. И с точки зрения вложения в инфраструктуру региона, с точки зрения вложения в транспортную доступность и так далее, Казань уже, нужно быть справедливым, получила достаточно много. И когда в один год проводятся два таких мероприятия, приоритет отдан Екатеринбургу. Хотя я ничуть не умаляю заявки Казани, она была идеально подготовлена. У меня нет сомнений в том, что, если бы мы ее продвинули, Казань бы победила. Но раз так, будем встречаться в польском Кракове. Посмотрим, как они справятся.

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— Казань, очевидно, один из самых спортивных городов в России. Есть планы на Евроигры-2027? — На 2027 год заявки еще не подавались. Я думаю, что мы можем не замыкаться на конкретном городе. Но с точки зрения того, что Европейские игры будут развиваться и включать в себя больше квалификационных соревнований к Олимпиаде, в них будет участвовать больше спортсменов топ-уровня. Поэтому я думаю, что в прогрессе мы посмотрим и если будет интересно, а я уверен, это будет интересно, мы выступим с подобной заявкой. — Поездку в Минск планируете? — Обязательно. — Ваша дочь же играет в женской сборной России? — Да, я сам случайно узнал. — Не от нее? — Нет. — Надеюсь, от Андрея Геннадьевича? (Кириленко – президента Российской баскетбольной федерации) — Нет, не от Андрея Геннадьевича. А узнал от генерального директора ОКР, который, подписывая приказ об экипировке спортсменов, увидел знакомую фамилию, поэтому мне сообщил. — И как, вы будете болеть, переживать, посмотрите, может, за игрой? — Конечно, я с удовольствием смотрю и игры своей младшей дочери, и выступления старшей. Это мне как отцу приносит массу переживаний. Когда выигрывают, эта эмоциональная составляющая и волнение проходят, и остается гордость за своих детей. Поэтому в этом, я думаю, что не отличаюсь от любого другого отца.

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— Расскажите про медицинское обеспечение российской сборной на Евроиграх. — У нас существенное количество медицинских специалистов, которые выезжают туда. Если я не ошибаюсь, 38 врачей и массажистов аккредитовано в Минск. Учитывая, что у нас 225 спортсменов, то это достаточно большая группа. Но я хочу сказать, что современный спорт как раз обладает повышенными требованиями к процедуре восстановления спортсменов. Конечно, для обывателя эта цифра заоблачная, в пропорции 1:7. Но с точки зрения требований современного спорта, тех нагрузок, которые испытывают спортсмены, это может быть даже недостаточно. Тем не менее, чем хороши игры в Минске — близостью к Москве. Во-первых, мы ожидаем огромное количество болельщиков, которые к нам приедут. Будет организован дом болельщиков олимпийской команды. Такая точка притяжения, на которой мы планируем ежедневно проводить церемонию награждения наших отличившихся спортсменов. Там будут различные активности, связанные с олимпийским движением. В общем, будет интересно. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что это не только возможность для зрителя, но и возможность для ротации кадров, в том числе медицинских и так далее. Поэтому мы как участники пребываем, пожалуй, в одних из самых выгодных условий за последнее время. Если вы помните, у нас Олимпиада была в Пхенчхане, следующая Олимпиада в Токио, то есть достаточно далеко от центра России, а здесь рядом. — Сел на машину и поехал. — Да, именно так многие и будут делать. — Вы же были, наверное, в Минске, уже посмотрели, как все организовано, в каких условиях будет проживать сборная России, как город готов. Свои впечатления можете рассказать? — Сборная будет проживать в Олимпийской деревне, которую построили специально под это мероприятие. Это находится рядом с Белорусским государственным университетом — стандартные высотные здания. Как это обычно бывает, все спортсмены живут вместе, в тесноте, как говорится, да не в обиде. А в этом и есть, наверное, прелесть Олимпиады, когда спортсмены могут жить рядом друг с другом. Что касается спортивных объектов, то у нас тут нет сомнений, что все подготовлено. Я не раз бывал в Минске, смотрел. У них великолепный ледовый дворец, в котором пройдет гимнастика, прекрасный велодром и ряд других объектов, как новых, так и тех, которые со времен 80-х годов, но в восстановленном виде. Потому я думаю, что они очень неплохо подготовлены.

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— Сборные по каким видам первые туда поедут? — У нас 18-го числа выезжает первый поток. Ваш любимый баскетбол 3 на 3 стартует, самбо, ряд других видов. Но на самом деле, опять же, из-за того, что у нас расстояние от Москвы небольшое, у нас будет четкий ступенчатый проезд. Не как мы обычно приезжаем всей командой, а здесь будут ребята приезжать с учебно-тренировочных сборов на непосредственно свои соревнования. Это вполне логично. Один часовой пояс, климатическая зона схожая, поэтому здесь таких адаптационных мероприятий, которые мы регулярно проводим для дальних выездов, мы не предусматриваем. — Федерации учитывали, когда составляли списки команд, находятся ли атлеты в пулах тестирования? — Нет, этого вообще не было. То есть у нас не было никаких условий, связанных с дополнительным тестированием по этим соревнованиям. Да их и не будет в будущем, потому что тот особый случай, который был в отношении России в Пхенчхане и в истории перед Пхенчханом, я уверен, больше не повторится. — Накануне на сайте ОКР был опубликован полный список участников Евроигр. И есть среди заявленных легкоатлетов те, кто пока не имеет нейтрального статуса. Правильно ли мы понимаем, что если в воскресенье ВФЛА не восстановят, то они выступить не смогут? — Нет, это не так. Европейские игры проводятся Европейскими олимпийскими комитетами. В отличие от чемпионата мира по легкой атлетике, который проводится Международной федерацией легкой атлетики. Поэтому в правилах проведения никакого нейтрального статуса или каких-то дополнительных требованиях и условий в отношении наших спортсменов быть не может. И я напомню вам, что наши спортсмены без каких-либо условий выступали на Юношеских олимпийских играх, на Юношеском олимпийском фестивале. Поэтому наличие разрешения от IAAF на данное соревнование не требуется.

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