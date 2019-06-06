В Москве прошло заседание исполкома Олимпийского комитета России

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Заседание исполнительного комитета Олимпийского комитета России (ОКР) прошло в четверг в Москве. Обсуждались готовность российских спортсменов к II Европейским играм, выполнение программы подготовки кандидатов в олимпийскую команду России и другие вопросы.

По словам главы ОКР Станислава Позднякова, утверждение состава сборной России на Европейские игры стало главным вопросом заседания. В российскую команду вошли 225 спортсменов (124 мужчины и 101 женщина), ее руководителем был назначен спортивный директор ОКР Андрей Конокотин. Игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске.

"В составе команды 225 спортсменов, в их числе 58 заслуженных мастеров спорта, 18 победителей первых Евроигр, пять олимпийских чемпионов. Команда очень боеспособная и настроена серьезно. Хотим завоевать 70 медалей, из них 30 - золотых, а также побороться за первое место в общем зачете", - сказал Поздняков.

Среди победителей и призеров Олимпиад, вошедших в состав на Европейские игры, чемпионка ОИ-2012 Наталья Воробьева, обладатель золотой медали Игр в Бразилии Абдулрашид Садулаев (оба - спортивная борьба), победитель Игр-2004 в стендовой стрельбе Алексей Алипов; призеры Олимпиады-2016 Анастасия Войнова, Дарья Шмелева и Денис Дмитриев (все - велоспорт на треке), Ангелина Мельникова и Давид Белявский (оба - спортивная гимнастика), Сергей Семенов (спортивная борьба) и другие.

Глава ОКР отметил, что независимо от статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на Играх выступит 21 российский легкоатлет. Из-за временного лишения ВФЛА членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) российские легкоатлеты выступают на зарубежных стартах в нейтральном статусе и при условии получения индивидуального разрешения от IAAF. Но на Европейских играх легкоатлеты будут представлять российскую сборную и в случае победы смогут совершить круг почета с российским флагом, а во время церемонии награждения будет звучать гимн России.

Восстановление статуса ВФЛА

Президент ОКР сообщил, что российская сторона выполнила полный объем мероприятий, требуемый для восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики. 8 и 9 июня в Монако пройдет заседание совета IAAF, на котором будут рассматриваться рекомендации по восстановлению ВФЛА.