В Москве прошло заседание исполкома Олимпийского комитета России

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Заседание исполнительного комитета Олимпийского комитета России (ОКР) прошло в четверг в Москве. Обсуждались готовность российских спортсменов к II Европейским играм, выполнение программы подготовки кандидатов в олимпийскую команду России и другие вопросы.
По словам главы ОКР Станислава Позднякова, утверждение состава сборной России на Европейские игры стало главным вопросом заседания. В российскую команду вошли 225 спортсменов (124 мужчины и 101 женщина), ее руководителем был назначен спортивный директор ОКР Андрей Конокотин. Игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске.
"В составе команды 225 спортсменов, в их числе 58 заслуженных мастеров спорта, 18 победителей первых Евроигр, пять олимпийских чемпионов. Команда очень боеспособная и настроена серьезно. Хотим завоевать 70 медалей, из них 30 - золотых, а также побороться за первое место в общем зачете", - сказал Поздняков.
Среди победителей и призеров Олимпиад, вошедших в состав на Европейские игры, чемпионка ОИ-2012 Наталья Воробьева, обладатель золотой медали Игр в Бразилии Абдулрашид Садулаев (оба - спортивная борьба), победитель Игр-2004 в стендовой стрельбе Алексей Алипов; призеры Олимпиады-2016 Анастасия Войнова, Дарья Шмелева и Денис Дмитриев (все - велоспорт на треке), Ангелина Мельникова и Давид Белявский (оба - спортивная гимнастика), Сергей Семенов (спортивная борьба) и другие.
Глава ОКР отметил, что независимо от статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на Играх выступит 21 российский легкоатлет. Из-за временного лишения ВФЛА членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) российские легкоатлеты выступают на зарубежных стартах в нейтральном статусе и при условии получения индивидуального разрешения от IAAF. Но на Европейских играх легкоатлеты будут представлять российскую сборную и в случае победы смогут совершить круг почета с российским флагом, а во время церемонии награждения будет звучать гимн России.
Восстановление статуса ВФЛА
Президент ОКР сообщил, что российская сторона выполнила полный объем мероприятий, требуемый для восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики. 8 и 9 июня в Монако пройдет заседание совета IAAF, на котором будут рассматриваться рекомендации по восстановлению ВФЛА.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.
"В ближайшие выходные пройдет заседание совета международной федерации, который заслушает доклад комиссии по соответствию. На основании этого доклада исполнительный совет примет то или иное решение. В настоящий момент российская сторона выполнила все условия дорожной карты. Оставалось два условия: денежный вопрос - он закрыт, как доложил глава ВФЛА, и вопрос с передачей проб московской лаборатории - тоже выполнен, об этом я разговаривал с генеральным директором Всемирного антидопингового агентства", - отметил Поздняков.
По его словам, наблюдается снижение напряженности в отношении российского спорта. Одним из индикаторов стало условное восстановление в правах Паралимпийского комитета России (ПКР) в феврале 2019 года. "Это еще один пример конструктивного и прозрачного сотрудничества нашей стороны с международными федерациями. За счет этого удалось перевернуть эту страницу", - сказал Поздняков в ходе заседания исполкома ОКР.
Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете было приостановлено в августе 2016 года после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Во время отстранения ПКР российские паралимпийцы были лишены возможности выступать в престижных турнирах, в том числе на летних Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. 15 марта 2019 года вступило в силу решение о восстановлении прав ПКР.