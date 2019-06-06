Поздняков: восстановление ПКР стало сигналом снижения напряженности к российскому спорту

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Условное восстановление Паралимпийского комитета России (ПКР) в своих правах стало позитивным индикатором снижения напряженности в отношении российского спорта. Об этом в четверг на заседании исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) заявил глава организации Станислав Поздняков.

Исполком ОКР проходит в четверг в Москве.

"Условное восстановление ПКР в начале февраля стало позитивным индикатором снижения напряженности в отношении российского спорта, это еще один пример конструктивного и прозрачного сотрудничества нашей стороны с международными федерациями. За счет этого удалось перевернуть эту страницу", - сказал Поздняков в ходе заседания исполкома.

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете было приостановлено в августе 2016 года после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. За время отстранения ПКР российские паралимпийцы были лишены возможности выступать в самых престижных турнирах, в том числе летних Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. 15 марта 2019 года вступило в силу решение о восстановлении прав ПКР.