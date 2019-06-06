Самбист Осипенко будет знаменосцем сборной России на Европейских играх в Минске

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Семикратный чемпион мира по самбо Артем Осипенко назначен знаменосцем сборной России на церемонии открытия Европейских игр 2019 года в Минске. Об этом сообщает служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

Также отмечается, что торжественные проводы российской команды запланированы на 16 июня и пройдут в рамках Всероссийского олимпийского дня. Мероприятие состоится в спорткомплексе "Лужники".

31-летний Осипенко выступает в весовой категории до и свыше 100 кг. Помимо побед на чемпионатах мира, в его активе три золота чемпионатов Европы. Он уже участвовал в Европейских играх, на турнире 2015 года в Баку стал обладателем золотой медали.

Церемония открытия Европейских игр в Минске пройдет 21 июня.