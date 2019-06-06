{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Европейские игры-2019

Самбист Осипенко будет знаменосцем сборной России на Европейских играх в Минске

Семикратный чемпион мира завоевал золото на первых Европейских играх в Баку
Артем Осипенко Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Артем Осипенко
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Семикратный чемпион мира по самбо Артем Осипенко назначен знаменосцем сборной России на церемонии открытия Европейских игр 2019 года в Минске. Об этом сообщает служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

На эту тему
В Москве прошло заседание исполкома Олимпийского комитета России

Также отмечается, что торжественные проводы российской команды запланированы на 16 июня и пройдут в рамках Всероссийского олимпийского дня. Мероприятие состоится в спорткомплексе "Лужники".

31-летний Осипенко выступает в весовой категории до и свыше 100 кг. Помимо побед на чемпионатах мира, в его активе три золота чемпионатов Европы. Он уже участвовал в Европейских играх, на турнире 2015 года в Баку стал обладателем золотой медали.

Церемония открытия Европейских игр в Минске пройдет 21 июня.

Теги
Европейские игры-2019
Футбол в России
Власти Татарстана: ФК "Рубин" самостоятельно принимает решения о назначении тренера
В четверг "Рубин" объявил о назначении Романа Шаронова исполняющим обязанности главного тренера команды
Читать полностью