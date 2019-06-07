Борьба за флаг. Российская легкая атлетика ждет возвращения международного статуса

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на своем ближайшем заседании, которое пройдет с 8 по 9 июня в Монако, в очередной раз рассмотрит вопрос возможности восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в своих правах. От того, какое решение примут руководители IAAF, зависит выступление отечественных легкоатлетов на Европейских играх в Минске и летней Универсиаде в итальянском Неаполе.

На эту тему IAAF пока не получила от WADA данные московской лаборатории по российским легкоатлетам

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) в четверг утвердил состав национальной команды на Европейские игры, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня. По словам президента ОКР Станислава Позднякова, в числе 225 спортсменов, которые находятся в утвержденной заявке на этот турнир, присутствует 21 легкоатлет. По информации ТАСС, не все они обладают нейтральным статусом, без которого IAAF запрещает выступать на международных стартах. Можно предположить, что переговорный процесс между представителями ОКР, ВФЛА, Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) и IAAF продолжается и по сегодняшний день. ЕОК и оргкомитет Европейских игр рассчитывают, что в Минск представители российской легкой атлетики приедут в полном составе и сформируют одну из легкоатлетических сборных, которые будут бороться за медали в командном первенстве. Если же за две недели до старта легкоатлетического турнира Игр-2019 ВФЛА наконец получит признание, то вопрос комплектования российской легкоатлетической команды будет значительно облегчен. Спустя несколько дней после окончания Европейских игр в Неаполе стартует очередная летняя Универсиада, в программу которой традиционно входит и легкая атлетика. ВФЛА в заранее оговоренные сроки подала список из 12 человек в Российский студенческий спортивный союз (РССС). Однако руководство РССС пока не торопится покупать своим легкоатлетам билеты на самолет до Италии по причине того, что ВФЛА до сих пор не восстановлена в своих правах, а в регламенте Универсиады ничего не написано о возможности выступления на Всемирных студенческих играх нейтральных легкоатлетов. Но в случае скорого восстановления ВФЛА в правах вопрос участия российских легкоатлетов в Универсиаде-2019 будет вновь поднят.

На эту тему В ВФЛА прокомментировали статью Sunday Times о возможном отстранении России от ОИ-2020

ВФЛА подходит к очередному совету IAAF во всеоружии. Организации, руководителем которой с января 2016 года является Дмитрий Шляхтин, удалось выполнить все требования дорожной карты, составленной для нее IAAF. Последним реализованным пунктом программы восстановления стала оплата расходов в сумме более $3 млн, которые понесла IAAF во время судебных тяжб в Спортивном арбитражном суде и на обеспечение деятельности организованной в декабре 2015 года рабочей группы, возглавляемой норвежцем Руне Андерсеном. Барьер Лысенко В иных условиях у ВФЛА не было бы поводов для волнения по поводу возвращения своего международного статуса, ведь дорожная карта восстановления полностью реализована. Но не все так просто. Скандал вокруг отстраненного от участия в соревнованиях прыгуна в высоту Данила Лысенко, разгоревшийся в начале мая, не утихает до сих пор. Британская газета Sunday Times написала, что российский легкоатлет, выигравший в прошлом году зимний чемпионат мира, предоставил в IAAF фальшивую медицинскую справку, с помощью которой он пытался объяснить случившееся нарушение антидопинговых правил, выражавшееся в непредоставлении данных о своем местоположении. По словам британских газетчиков, Лысенко пытался обмануть международную федерацию, имея в советчиках кого-то из представителей ВФЛА.

На эту тему ВФЛА погасила долг перед IAAF, выполнив последнее требование восстановления своих прав