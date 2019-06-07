Борьба за флаг. Российская легкая атлетика ждет возвращения международного статуса

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на своем ближайшем заседании, которое пройдет с 8 по 9 июня в Монако, в очередной раз рассмотрит вопрос возможности восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в своих правах. От того, какое решение примут руководители IAAF, зависит выступление отечественных легкоатлетов на Европейских играх в Минске и летней Универсиаде в итальянском Неаполе.
Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) в четверг утвердил состав национальной команды на Европейские игры, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня. По словам президента ОКР Станислава Позднякова, в числе 225 спортсменов, которые находятся в утвержденной заявке на этот турнир, присутствует 21 легкоатлет. По информации ТАСС, не все они обладают нейтральным статусом, без которого IAAF запрещает выступать на международных стартах. Можно предположить, что переговорный процесс между представителями ОКР, ВФЛА, Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) и IAAF продолжается и по сегодняшний день.
ЕОК и оргкомитет Европейских игр рассчитывают, что в Минск представители российской легкой атлетики приедут в полном составе и сформируют одну из легкоатлетических сборных, которые будут бороться за медали в командном первенстве. Если же за две недели до старта легкоатлетического турнира Игр-2019 ВФЛА наконец получит признание, то вопрос комплектования российской легкоатлетической команды будет значительно облегчен.
Спустя несколько дней после окончания Европейских игр в Неаполе стартует очередная летняя Универсиада, в программу которой традиционно входит и легкая атлетика. ВФЛА в заранее оговоренные сроки подала список из 12 человек в Российский студенческий спортивный союз (РССС). Однако руководство РССС пока не торопится покупать своим легкоатлетам билеты на самолет до Италии по причине того, что ВФЛА до сих пор не восстановлена в своих правах, а в регламенте Универсиады ничего не написано о возможности выступления на Всемирных студенческих играх нейтральных легкоатлетов. Но в случае скорого восстановления ВФЛА в правах вопрос участия российских легкоатлетов в Универсиаде-2019 будет вновь поднят.
ВФЛА подходит к очередному совету IAAF во всеоружии. Организации, руководителем которой с января 2016 года является Дмитрий Шляхтин, удалось выполнить все требования дорожной карты, составленной для нее IAAF. Последним реализованным пунктом программы восстановления стала оплата расходов в сумме более $3 млн, которые понесла IAAF во время судебных тяжб в Спортивном арбитражном суде и на обеспечение деятельности организованной в декабре 2015 года рабочей группы, возглавляемой норвежцем Руне Андерсеном.
Барьер Лысенко
В иных условиях у ВФЛА не было бы поводов для волнения по поводу возвращения своего международного статуса, ведь дорожная карта восстановления полностью реализована. Но не все так просто. Скандал вокруг отстраненного от участия в соревнованиях прыгуна в высоту Данила Лысенко, разгоревшийся в начале мая, не утихает до сих пор. Британская газета Sunday Times написала, что российский легкоатлет, выигравший в прошлом году зимний чемпионат мира, предоставил в IAAF фальшивую медицинскую справку, с помощью которой он пытался объяснить случившееся нарушение антидопинговых правил, выражавшееся в непредоставлении данных о своем местоположении. По словам британских газетчиков, Лысенко пытался обмануть международную федерацию, имея в советчиках кого-то из представителей ВФЛА.
Именно дело Лысенко может стать камнем преткновения для Всероссийской федерации легкой атлетики, чьим спортсменам уже изрядно надоело выступать на международных стартах не под флагом своей страны. Нельзя исключать, что вопрос рассмотрения возможности восстановления международного статуса ВФЛА будет отложен на время, необходимое для окончания изучения всех обстоятельств нарушения прыгуном Лысенко правил доступности. И в случае если причастность сотрудников ВФЛА к махинациям с медицинской справкой не будет доказана, Всероссийская федерация легкой атлетики будет достаточно оперативно восстановлена. Это можно сделать даже путем телефонной конференции, посредством которой руководители IAAF в уже далеком ноябре 2015 года обрекли российскую атлетику на длительные испытания.
Но даже если ВФЛА в конце этой недели решением совета IAAF будет восстановлена в своем прежнем статусе, спокойной жизни российской легкой атлетике ждать не придется. В ближайшие месяцы после полного изучения базы московской антидопинговой лаборатории и перепроверки вывезенных допинг-проб может появиться информация о том, что некоторое число элитных российских легкоатлетов, показывавших высокие результаты в период с 2011 по 2015 год, порой делали это, используя запрещенные препараты. Однако, как не раз уверяло общественность Всемирное антидопинговое агентство, ни о какой коллективной ответственности за прошлые допинговые прегрешения речи идти не будет. Корабль под названием "Российская легкая атлетика" продолжит плыть по мировому океану под своим флагом, выбрасывая за борт портреты тех героев прошлого, допинговый компромат на которых был обнародован лишь недавно.
Альберт Стародубцев