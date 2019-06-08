Авария рядом со стадионом стала причиной неприятного запаха на "Мордовия-Арене"

САРАНСК, 8 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Выброс коллектора рядом со стадионом "Мордовия-Арена" в Саранске привел к появлению неприятного запаха во время проведения футбольного матча между сборными России и Сан-Марино. Об этом ТАСС по телефону сообщил мэр Саранска Петр Тултаев.

В субботу российские футболисты в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года обыграли команду Сан-Марино со счетом 9:0. Это самая крупная победа в истории национальной сборной. Во время игры часть болельщиков пожаловалась на появление неприятного запаха на территории стадиона.

"Накануне матча рядом со стадионом произошла авария, выброс коллектора. Это привело к появлению неприятного запаха на стадионе", - рассказал Тултаев.