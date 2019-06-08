Черчесов: нюансы исполнения пенальти Дзюбой оценим в спокойной обстановке

САРАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что он оценит нюансы исполнения пенальти форвардом Артемом Дзюбой в игре с командой Сан-Марино в спокойной обстановке. Об этом тренер рассказал на послематчевой пресс-конференции.

В субботу в Саранске российские футболисты в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года обыграли команду Сан-Марино со счетом 9:0. Это самая крупная победа в истории национальной сборной. Предыдущий рекорд российской команды был установлен в матчах с командами Сан-Марино в 1995 году и Лихтенштейна в 2015-м, в обеих встречах россияне обыгрывали своего соперника со счетом 7:0.

Четырьмя мячами в матче отметился капитан сборной России Артем Дзюба, он же исполнил два пенальти, реализовав один из них. "Исполнителя пенальти мы до игры определили. Дзюба как игрок и капитан все выполнил. Были нюансы, но оценим их в спокойной обстановке", - отметил Черчесов.