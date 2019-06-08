Черчесов: нюансы исполнения пенальти Дзюбой оценим в спокойной обстановке

САРАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что он оценит нюансы исполнения пенальти форвардом Артемом Дзюбой в игре с командой Сан-Марино в спокойной обстановке. Об этом тренер рассказал на послематчевой пресс-конференции.
В субботу в Саранске российские футболисты в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года обыграли команду Сан-Марино со счетом 9:0. Это самая крупная победа в истории национальной сборной. Предыдущий рекорд российской команды был установлен в матчах с командами Сан-Марино в 1995 году и Лихтенштейна в 2015-м, в обеих встречах россияне обыгрывали своего соперника со счетом 7:0.
Четырьмя мячами в матче отметился капитан сборной России Артем Дзюба, он же исполнил два пенальти, реализовав один из них. "Исполнителя пенальти мы до игры определили. Дзюба как игрок и капитан все выполнил. Были нюансы, но оценим их в спокойной обстановке", - отметил Черчесов.
"Я вспомнил, что играл в том матче, когда мы выиграли со счетом 7:0, но я не помню тот рекорд, он в карьере мне не помог. Мы играли сегодня правильно и сумели воплотить это в голы. Если бы не пресс-конференция, я бы уже забыл этот матч", - заявил Черчесов.
На 63-й минуте на поле выбежал болельщик, которого задержали стюарды. "Честно говоря, если бы выбежала девушка, было бы приятно, парень мне не понравился, а если серьезно, мотивы мне не понятны. Хотите играть в сборной? Позвоните, выпустим", - заключил тренер.
В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав в трех матчах шесть очков, команда Сан-Марино, не имея в активе ни одного очка, идет на последней, шестой позиции. В следующем туре сборная России в Нижнем Новгороде сыграет с командой Кипра, сборная Сан-Марино на выезде встретится с командой Казахстана, оба матча пройдут 11 июня.