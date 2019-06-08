Черчесов рад, что сборная России по футболу провела матч с командой Сан-Марино в Саранске

САРАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов остался доволен тем, что отборочный матч чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино прошел в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена". Такое мнение он высказал на пресс-конференции в субботу после игры, которая завершилась победой россиян со счетом 9:0.

Эта победа стала самой крупной истории сборной России. Предыдущие рекорды национальной команды были установлены в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года против сборной Лихтенштейна (7:0), а также в игре отборочного турнира чемпионата Европы 1996 года против команды Сан-Марино (7:0).

"Нам понравились за кулисами. Рады, что для матча сборной выбрали "Мордовия-Арену", - сказал Черчесов. - Здесь классные болельщики, спасибо им. Не хотел бы обижать Москву и Питер, там бывают аншлаги, но у нас есть понимание, что с Сан-Марино и Кипром правильно играть в Саранске и Нижнем Новгороде".

"Нам понравилось в Саранске. Слово не воробей - обещать, что приедем в Саранск снова, не буду. Приедем и в Волгоград, и в Екатеринбург (арены ЧМ-2018, на которых еще не играла сборная России - прим. ТАСС), если это не будет мешать подготовке", - добавил он.

Следующий матч сборная России проведет в Нижнем Новгороде против команды Кипра 11 июня.