Дзюба: российские футболисты были очень сконцентрированными в матче с командой Сан-Марино

САРАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Игроки сборной России были очень сконцентрированными в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу против команды Сан-Марино. Об этом журналистам заявил в субботу после игры нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба.

В субботу сборная России обыграла команду Сан-Марино со счетом 9:0, одержав самую крупную победу в истории. Матч прошел в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена". Дзюба отметился четырьмя голами, а по количеству мячей в составе сборной России (сейчас в его активе 20 голов) обошел Валерия Карпина и Андрея Аршавина (по 17).

"Приятно быть в такой компании, обогнать [Карпина и Аршавина], - сказал Дзюба. - Но самое главное, что мы сегодня были очень сконцентрированными. Сан-Марино - очень опасный соперник, вы видели, что минут 25 не могли их вскрыть. Еще минут 10-15, и началась бы не паника, но легкое раздражение".

"Очень рады, что победили, тем более впервые в истории с таким счетом, после шестого, седьмого гола даже начали кричать "10:0". В целом потрясающая атмосфера, до этого было мнение, что в Саранске не очень любят футбол, но приношу свои извинения болельщикам города. Есть стадион, инфраструктура - и сразу другое отношение, встретили нас очень гостеприимно. Дальше концентрация на Кипре, очень неприятный соперник, будет от обороны играть, у нас свои задачи - мы очень хотим попасть на чемпионат Европы, чтобы праздник без нас не прошел", - отметил капитан сборной России.

Следующий матч сборная России проведет в Нижнем Новгороде против команды Кипра 11 июня.