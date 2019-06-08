Мэр Тултаев: все в Саранске благоприятствовало рекордной победе сборной России по футболу

Российская команда 8 июня на стадионе "Мордовия-Арена" со счетом 9:0 обыграла сборную Сан-Марино. Эта победа стала самой крупной в ее истории. Предыдущие рекорды национальной команды были установлены в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года против сборной Лихтенштейна (7:0), а также в игре отборочного турнира чемпионата Европы 1996 года против команды Сан-Марино (7:0).

САРАНСК, 8 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Атмосфера в Саранске благоприятствовала тому, что сборная России по футболу одержала самую крупную победу в истории. Такое мнение ТАСС высказал в субботу после матча российской команды со сборной Сан-Марино мэр Саранска Петр Тултаев.

"Сборная, как известно, поставила рекорд - впервые за всю историю выиграла со счетом 9:0, - сказал Тултаев. - И где, в Саранске! Это о чем говорит - тут все этому благоприятствует. Праздник души, причем на все лады, мне кажется, больше и пожелать нечего".

"Не ждал, что будет такой крупный счет. Честно говоря, мало кто думал, - отметил мэр. - Но сейчас появится множество специалистов, которые будут говорить, что все хорошо и они этого ждали. Сборная Сан-Марино старалась и билась в меру своих сил и возможностей, но наши были сильнее, интереснее и получали, как мне кажется, удовольствие от игры".

Тултаев остался доволен тем, как прошел матч с организационной точки зрения, добавив, что по этому вопросу стоит высказываться не ему, а гостям Саранска - болельщикам и футболистам. Также он высказался и по поводу болельщика, который выбежал на поле на 63-й минуте игры. Чтобы увести его с поля, пришлось вмешаться шести стюардам.

"Кто виноват? Мне кажется, стюарды. Хотелось человеку сделать себе имя, это его не красит, нехорошо это", - добавил он.