Ковтун: Черчесов проверил костяк сборной России по футболу в игре с командой Сан-Марино

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Матч сборной России по футболу против команды Сан-Марино в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года стал хорошей возможностью для главного тренера российской сборной Станислава Черчесова проверить костяк команды. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник сборной России Юрий Ковтун.

В субботу россияне обыграли команду Сан-Марино со счетом 9:0, установив новый рекорд собственной результативности в одном матче.

"Сборная приложила максимум усилия для этой победы, игроки отлично выполнили установки тренера на этот матч, - сказал Ковтун. - Я думаю, что Черчесов перед матчем с командой Сан-Марино видел для себя оптимальный состав. В этом матче он проверял костяк, который будет использоваться в дальнейших отборочных играх. Этот костяк может незначительно меняться время от времени, из-за травм, например".

Также Ковтун похвалил тройку атакующих полузащитников в лице Антона и Алексея Миранчуков и Александра Головина: "Они сыграли в этом матче, потому что выполняли задачи тренера. Миранчуки и Головин уже давно стали игроками, которые заявили о себе, они заслужили место в основном составе сборной".

Сборная России сыграет против команды Кипра 11 июня в Нижнем Новгороде в следующем туре отборочного турнира.