Мэр Тултаев: Саранск готов принять финал Кубка или матч за Суперкубок России по футболу

САРАНСК, 8 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Стадион "Мордовия-Арена" в Саранске в будущем готов бороться за проведение финала Кубка России по футболу или игру за Суперкубок страны. Об этом ТАСС сообщил мэр города Петр Тултаев.

В субботу сборная России на "Мордовия-Арене" установила новый рекорд собственной результативности, забив девять безответных мячей в ворота команды Сан-Марино в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. На матче присутствовал 42 241 зритель при общей вместимости стадиона в 44 тыс. болельщиков.

"Мы готовы [принять финал Кубка России или матч за Суперкубок России], - сказал Тултаев. - Если говорить о чемпионате мира, нам не хватило двух-трех игр. Мы конечно, в начале боялись, но, когда первый матч прошел, поняли, что можем это сделать".

Стадион "Мордовия-Арена" принял четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. В 2019 году матч за Суперкубок России пройдет 6 июля на стадионе "Динамо" в Москве. Место проведения финала Кубка России-2019/20 еще не определено.