Эксперт: сборная Сан-Марино по футболу в матче с командой России была боксерской грушей

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборная Сан-Марино по футболу в отборочном матче чемпионата Европы против команды России выступила в роли боксерской груши. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Борис Игнатьев.

Сборная России 8 июня на стадионе "Мордовия-Арена" со счетом 9:0 обыграла команду Сан-Марино. Эта победа стала самой крупной в ее истории.

"Я ожидал победы и предполагал, что наша команда в обязательном порядке выиграет, - сказал Игнатьев. - Меня не столько удивил результат, хотя и добились того, чего не добивались никогда. 9:0 - это обескураживающе, но это не самое главное. Самое главное - наша команда помнила о том, что хочет [Станислав] Черчесов, а он хотел всем показать, что это не проходная, а очень важная игра в череде матчей сборной; отсюда и тот состав, который он выставил, - дал понять всем, что он нацеливается на хороший ответственный матч".

"Думаю, что сборная провела, даже убирая за скобки счет, очень хороший по содержанию матч, - продолжил он. - Команда действовала очень агрессивно, быстро, с хорошим настроением и порадовала многочисленную публику. При этом нельзя не отметить, что соперник позволял нам все это делать. Используя боксерскую терминологию, сборная Сан-Марино изображала роль груши, а мы упражнялись в отработке атакующих действий".

"Не было проходных моментов, не было такого, чтобы команда встала и давала всем, в первую очередь себе, понять, что результат уже сделан и на этом заканчивается наша активность. Все 90 минут сборная показывала, что хочет играть. В такой игре сложно кого-то выделить, потому что все хорошо сыграли. Но я бы отдельно отметил [Александра] Головина, [Алексея и Антона] Миранчуков и [Артема] Дзюбу", - добавил специалист.

Голкипер Маринато Гилерме впервые коснулся мяча на 10-й минуте, в сторону его ворот не было нанесено ни одного удара. "Хочу подчеркнуть, что Черчесов, понимая, какое направление будет у игры, все равно поставил основного вратаря, подчеркнув, что он придает любой игре сборной самое большое значение. Поэтому в воротах был Гилерме, Черчесов даже не дал шанса запасным - [Андрею] Луневу и [Антону] Шунину", - отметил он.