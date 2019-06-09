Российские пловцы Ефимова и Жилкин завоевали золотые медали на первом этапе "Маре Нострум"

ТАСС, 9 июня. Россиянка Юлия Ефимова заняла первое место на дистанции 200 метров брассом на первом этапе серии "Маре Нострум" по плаванию, который проходит в Монако.

Ефимова показала время 2 минуты 24,09 секунды. Второе место заняла аргентинская пловчиха Юлия Себастьян (2.26,78). Третьей стала другая россиянка Мария Темникова (2.27,44). Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр (две серебряные медали и бронза) и пятикратной чемпионкой мира. В первый день этапа в Монако Ефимова победила на 100 м брассом.

Россиянин Андрей Жилкин стал первым на дистанции 100 метров баттерфляем, показав время 52,18 секунды. Вторым стал британец Джеймс Гай (52,31), третьим - белорусский пловец Евгений Цуркин (52,65).

На дистанции 200 метров вольным стилем первым стал россиянин Мартин Малютин (1.46,49), второе место занял Гай (1.46,90), третьим стал другой российский пловец - Александр Красных (1.47,44).

На дистанции 200 метров баттерфляем среди женщин серебро завоевала Светлана Чимрова (2.08,73), первой стала венгерская пловчиха Катинка Хоссу (2.07,56), третьей ее соотечественница - Жужанна Якабош (2.09,25). Российская пловчиха Мария Каменева в дисциплине 100 метров на спине также стала второй (1.00,41), первой финишировала Хоссу (1.00,22), третьей - Оу Кайчунь из Гонконга (1.00,93).

Россиянка Вероника Саламатина заняла третье место на дистанции 400 метров вольным стилем, показав время 4 минуты 08,54 секунды. Первое место заняла представительница Аргентины Дельфина Пигнатейлло (4 минуты 08,34 секунды), второе место - японка Мийю Намба (4.08,44).

Соревнования прошли с 8 по 9 июня в Монако. Второй этап "Маре Нострум" пройдет в Кане-ан-Руссийоне (11-12 июня), третий - в Барселоне (15-16 июня).