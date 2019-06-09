Роналду: трофей Лиги наций принадлежит не сборной, а всему португальскому народу

В воскресенье сборная Португалии выиграла трофей Лиги наций, обыграв в финале команду Нидерландов со счетом 1:0. В полуфинале португальцы 5 июня обыграли сборную Швейцарии (3:1) благодаря хет-трику Роналду. Финальный турнир проходил в Португалии.

"Я очень счастлив, что мы завоевали трофей здесь, в Португалии, для меня это великая честь. Португальский народ заслужил это, нас горячо поддерживали в течение турнира, и этот трофей - для всех болельщиков, он принадлежит не сборной, а всей Португалии", - сказал Роналду.

Сборная Португалии - чемпион Европы 2016 года. На европейском первенстве 2004 года, которое состоялось в Португалии, команда с 19-летним Роналду в составе проиграла в финале грекам.