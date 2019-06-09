{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига наций

Роналду: трофей Лиги наций принадлежит не сборной, а всему португальскому народу

Капитан команды отметил вклад болельщиков в триумф команды на домашнем турнире

ТАСС, 10 июня. Португальский народ заслужил победу национальной команды в Лиге наций. Такое мнение после финального матча высказал капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, чьи слова приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

На эту тему
Сборная Португалии по футболу стала первым победителем Лиги наций

В воскресенье сборная Португалии выиграла трофей Лиги наций, обыграв в финале команду Нидерландов со счетом 1:0. В полуфинале португальцы 5 июня обыграли сборную Швейцарии (3:1) благодаря хет-трику Роналду. Финальный турнир проходил в Португалии.

"Я очень счастлив, что мы завоевали трофей здесь, в Португалии, для меня это великая честь. Португальский народ заслужил это, нас горячо поддерживали в течение турнира, и этот трофей - для всех болельщиков, он принадлежит не сборной, а всей Португалии", - сказал Роналду.

Сборная Португалии - чемпион Европы 2016 года. На европейском первенстве 2004 года, которое состоялось в Португалии, команда с 19-летним Роналду в составе проиграла в финале грекам.

Теги
Лига наций
Формула-1
Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот финишировал первым, но опустился на вторую позицию из-за небезопасного возвращения на трассу
Читать полностью