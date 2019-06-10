Хачанов впервые в карьере вошел в десятку рейтинга ATP

ТАСС, 10 июня. Россиянин Карен Хачанов поднялся на две позиции и занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

Увидеть Париж и выиграть. Надаль стал 12-кратным победителем Roland Garros

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23-летний теннисист на завершившемся в воскресенье Открытом чемпионате Франции дошел до стадии четвертьфинала, показав свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема.

Другой россиянин, 23-летний Даниил Медведев, поднялся на одну позицию, несмотря на поражение в первом раунде Roland Garros, он занимает 13-е место.

Положение в первой восьмерке не изменилось. Первое место сохранил серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, в воскресенье в 12-й раз выигравший Roland Garros, третьим - швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг ATP от 10 июня:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12715 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6670;

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 4685;

5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4360;

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4215;

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) - 4040;

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3565;

9 (11). Карен Хачанов (Россия) - 2980;

10 (12). Фабио Фоньини (Италия) - 2785...

13 (14). Даниил Медведев (Россия) - 2625...

81 (77). Андрей Рублев (Россия) - 706.