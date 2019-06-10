Хачанов впервые в карьере вошел в десятку рейтинга ATP

ТАСС, 10 июня. Россиянин Карен Хачанов поднялся на две позиции и занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.
23-летний теннисист на завершившемся в воскресенье Открытом чемпионате Франции дошел до стадии четвертьфинала, показав свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема.
Другой россиянин, 23-летний Даниил Медведев, поднялся на одну позицию, несмотря на поражение в первом раунде Roland Garros, он занимает 13-е место.
Положение в первой восьмерке не изменилось. Первое место сохранил серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, в воскресенье в 12-й раз выигравший Roland Garros, третьим - швейцарец Роджер Федерер.
Рейтинг ATP от 10 июня:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12715 очков;
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945;
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6670;
4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 4685;
5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4360;
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4215;
7 (7). Кэй Нисикори (Япония) - 4040;
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3565;
9 (11). Карен Хачанов (Россия) - 2980;
10 (12). Фабио Фоньини (Италия) - 2785...
13 (14). Даниил Медведев (Россия) - 2625...
81 (77). Андрей Рублев (Россия) - 706.