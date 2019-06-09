Увидеть Париж и выиграть. Надаль стал 12-кратным победителем Roland Garros

ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Рафаэль Надаль в воскресенье выиграл в 12-й раз Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros). В финале 33-летний испанец победил со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 австрийца Доминика Тима. Второй год подряд зрители наблюдали в финале противостояние опытного испанца, ставшего легендой парижских кортов, и 25-летнего австрийца. Несмотря на то, что Надаль считался очевидным фаворитом матча, Тим смог в первой половине встречи навязать борьбу, выиграв второй сет и ни разу не уступая по ходу. В прошлогоднем финале Тим уступил в трех партиях (4:6, 3:6, 2:6), до этого соперники встречались 12 раз, восемь побед одержал Надаль, четыре - Тим. В целом по ходу матча австриец был скорее в роли догоняющего, подстраиваясь под Надаля, но умело пользуясь ошибками соперника и порой диктуя свой темп. Несмотря на опыт и игровое превосходство многократного победителя Открытого чемпионата Франции, на финальном результате могла сказаться и усталость: из-за дождя полуфинал между сербом Новаком Джоковичем и Тимом был растянут на два дня. Австрийцу пришлось в субботу доигрывать три сета против первой ракетки мира, а в воскресенье встречаться в финале с одним из лучших игроком на грунте в истории. Австриец не смог показать равную игру в третьем и четвертом сетах, проиграв каждый со счетом 1:6.

"Надаль был на пике, он выдавал прекрасную игру, напор, динамика, темп, надежность в ударах с вращением и прекрасное движение для его возраста помогло пройти очень серьезных соперников. По качеству игры Надаль в финале был намного разнообразнее, чаще разрывал защиту соперника, при малейшей возможности контратаковал, уверенно посылал рискованные мячи, играл острее - испанец переиграл по всем статьям и выиграл абсолютно заслуженно, - заявил ТАСС по окончании встречи бывший теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук. - Тим за счет двух ошибок Надаля, которые скорее были случайными, выиграл второй сет, но нигде не доминировал по игре, неудачно обводил испанца, на что тот отвечал короткими ударами с лета. В какой-то мере три сета в субботу с Джоковичем сказались на Тиме, у него получилось бы играть плотнее, но манера и стиль игры у Надаля все равно и интереснее, и надежнее".

Описание Все титулы Рафаэля Надаля на Roland Garros © EPA-EFE/STAFF