Увидеть Париж и выиграть. Надаль стал 12-кратным победителем Roland Garros

ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Рафаэль Надаль в воскресенье выиграл в 12-й раз Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros). В финале 33-летний испанец победил со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 австрийца Доминика Тима.
Второй год подряд зрители наблюдали в финале противостояние опытного испанца, ставшего легендой парижских кортов, и 25-летнего австрийца. Несмотря на то, что Надаль считался очевидным фаворитом матча, Тим смог в первой половине встречи навязать борьбу, выиграв второй сет и ни разу не уступая по ходу. В прошлогоднем финале Тим уступил в трех партиях (4:6, 3:6, 2:6), до этого соперники встречались 12 раз, восемь побед одержал Надаль, четыре - Тим.
В целом по ходу матча австриец был скорее в роли догоняющего, подстраиваясь под Надаля, но умело пользуясь ошибками соперника и порой диктуя свой темп. Несмотря на опыт и игровое превосходство многократного победителя Открытого чемпионата Франции, на финальном результате могла сказаться и усталость: из-за дождя полуфинал между сербом Новаком Джоковичем и Тимом был растянут на два дня. Австрийцу пришлось в субботу доигрывать три сета против первой ракетки мира, а в воскресенье встречаться в финале с одним из лучших игроком на грунте в истории. Австриец не смог показать равную игру в третьем и четвертом сетах, проиграв каждый со счетом 1:6.
"Надаль был на пике, он выдавал прекрасную игру, напор, динамика, темп, надежность в ударах с вращением и прекрасное движение для его возраста помогло пройти очень серьезных соперников. По качеству игры Надаль в финале был намного разнообразнее, чаще разрывал защиту соперника, при малейшей возможности контратаковал, уверенно посылал рискованные мячи, играл острее - испанец переиграл по всем статьям и выиграл абсолютно заслуженно, - заявил ТАСС по окончании встречи бывший теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук. - Тим за счет двух ошибок Надаля, которые скорее были случайными, выиграл второй сет, но нигде не доминировал по игре, неудачно обводил испанца, на что тот отвечал короткими ударами с лета. В какой-то мере три сета в субботу с Джоковичем сказались на Тиме, у него получилось бы играть плотнее, но манера и стиль игры у Надаля все равно и интереснее, и надежнее".
Теннисный конкистадор
Надаль, заработав €2,3 млн призовых, в 12-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции, обновив собственное рекордное достижение - вторым после него идет француз Макс Декюжи, в активе которого восемь побед. "Когда в 2005 году я впервые играл в финале Открытого чемпионата Франции и выиграл его, не мог представить, что и дальше продолжу побеждать на этом турнире", - сказал Надаль после встречи.
Выигранный трофей стал для него 18-м на турнирах серии Большого шлема: 12 раз он выигрывал Открытый чемпионат Франции (2005-2008, 2010-2014, 2017-2019), три раза - Открытый чемпионат США (2010, 2013, 2017), дважды Уимблдон (2008, 2010) и один раз Открытый чемпионат Австралии (2009). Более титулованным по этому показателю является лишь швейцарец Роджер Федерер, в активе которого 20 побед и который прослыл более универсальным относительно покрытия игроком. На руку Надалю играет разница в возрасте: испанцу 33 года, Федереру - 37.
"Учитывая, как Надаль играет, он может еще что-то зацепить на турнирах Большого шлема, а Федерер вряд ли - когда они встречались друг с другом, была игра в одни ворота. В то же время Федерер универсальный игрок, но возраст сказывается - Надаль оказался поэнергичнее, пободрее и помоложе", - считает Янчук.
Полуфинальная встреча самого титулованного теннисиста в истории и Надаля завершилась победой второго со счетом 6:3, 6:4, 6:2.
Испанец, регулярно выходящий победителем Открытого чемпионата Франции и дающий фору многим более молодым соперникам, поборется за рекорд Федерера. Следующий турнир серии Большого шлема - Уимблдон - пройдет с 1 по 14 июля на травяных кортах в Лондоне. Действующим победителем турнира является лидер мирового рейтинга Джокович.