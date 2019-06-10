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Roland Garros

Тарпищев: Хачанов и Медведев смогут побороться за победу на Roland Garros в 2020 году

По словам главы Федерации тенниса России, испанец Рафаэль Надаль вряд ли сумеет выиграть 13-й титул в Париже в следующем году
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Молодые российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев способны побороться за победу на Открытом чемпионате Франции в следующем году, а испанец Рафаэль Надаль вряд ли сумеет выиграть 13-й титул. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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В воскресенье завершился Открытый чемпионат Франции, победителем которого стал Надаль, обыгравший в финале австрийца Доминика Тима. Испанец стал первым теннисистом в истории, сумевшем 12 раз выиграть один из турниров серии Большого шлема. Хачанов впервые в своей карьере вошел в первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, став девятым после выхода в 1/4 финала турнира.

"У Надаля потрясающая выносливость, потрясающая мобильность, а также умение выполнять невероятные крученые удары. 12-я победа на "Ролан Гаррос" - это невероятное достижение, которое вряд ли возможно повторить, - сказал Тарпищев. - Но в следующем году Надалю вряд ли удастся победить".

"Молодежь подросла и окрепла: Зверев, Циципас, наши двое - Медведев и Хачанов, остается еще Джокович. Все они способны побороться за победу во Франции", - добавил он.

По мнению Тарпищева, успеху Надаля в этом году способствовала и турнирная сетка. "Сейчас ему повезло с сеткой, почти не было изматывающих матчей. Тим, кстати, мог обыграть Надаля в финале, делал это прежде, но в полуфинале был тяжелейший поединок с Джоковичем. При этом там побеждать должен был как раз Новак, если бы не погодные условия", - заключил Тарпищев.

Надаль дважды выигрывал Уимблдон, 12 раз - Открытый чемпионат Франции, трижды - Открытый чемпионат США и один раз Открытый чемпионат Австралии.

Теги
Roland GarrosТарпищев, Шамиль Анвярович
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