Баскетболист ЦСКА Курбанов признан самым ценным игроком финала Единой лиги ВТБ

ХИМКИ /Московская область/, 10 июня. /ТАСС/. Форвард московского баскетбольного клуба ЦСКА Никита Курбанов признан самым ценным игроком финальной серии Единой лиги ВТБ. Приз игроку был вручен после заключительного матча серии с "Химками".

В понедельник ЦСКА обыграл подмосковные "Химки" со счетом 80:62, выиграв серию до трех побед - 3-0. Курбанов в этом матче набрал 12 очков, сделал шесть подборов и пять передач. В первых двух матчах он набрал соответственно семь и 13 очков.

ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ восьмой раз подряд. Всего армейцы побеждали в 10 турнирах из 11, включая выигрыш Промо-кубка в 2008 году.