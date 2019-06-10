Мозгов: "Химки" не смогли навязать борьбу ЦСКА в финале Единой лиги из-за травмы Шведа

ХИМКИ /Московская область/, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты "Химок" не сумели навязать борьбу ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ из-за травмы Алексея Шведа. Об этом ТАСС заявил в понедельник после третьего матча серии центровой сборной России Тимофей Мозгов.

В понедельник ЦСКА обыграл подмосковные "Химки" со счетом 80:62. Армейцы в восьмой раз подряд стали победителями турнира, обыграв "Химки" в трех встречах. Швед из-за травмы пятки сыграл только первый матч серии.

"К сожалению, у "Химок" травмирован Леха [Швед], поэтому борьбы почти не было, а хотелось бы ее видеть в финальной серии, - сказал Мозгов. - Но ЦСКА в этом сезоне выиграл Евролигу и заслужил победу в Единой лиге. Команда показала свой уровень".

Всего армейцы побеждали в 10 турнирах из 11, включая выигрыш Промо-кубка в 2008 году. ЦСКА в 26-й раз стал чемпионом России, в том числе в 17-й раз подряд. Только два раза в истории чемпионатов России (с 1992 года) ЦСКА не смог одержать победу в турнире, в сезоне-2000/01 и в сезоне-2001/02 первое место занял пермский "Урал-Грейт".