Бывший футболист Риксен заявил, что продолжит борьбу с болезнью и после прощального вечера

ТАСС, 11 июня. Бывший футболист петербургского "Зенита" голландец Фернандо Риксен, страдающий от бокового амиотрофического склероза, продолжит бороться с недугом и после прощального вечера, который назначил на 28 июня. Слова Риксена в своем Twitter привел журналист и автор биографической книги про футболиста Винсент де Фирз.

В понедельник 42-летний Риксен обратился к людям с помощью устройства имитации голоса, подобное которому в свое время использовал Стивен Хокинг, умерший от бокового амиотрофического склероза. В мае прошлого года стало известно, что болезнь разрушила органы речи голландца. Риксен рассказал о том, что 28 июня пройдет публичный прощальный вечер в Глазго, где проходит лечение и реабилитацию.

"Хочу подчеркнуть, что это будет мое последнее публичное выступление, - приводит слова Риксена журналист. - Другими словами, я не собираюсь прожить этот день как последний в жизни. Я буду продолжать борьбу, просто остальная часть борьбы пройдет без внимания публики".