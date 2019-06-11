Бывший футболист Риксен заявил, что продолжит борьбу с болезнью и после прощального вечера

ТАСС, 11 июня. Бывший футболист петербургского "Зенита" голландец Фернандо Риксен, страдающий от бокового амиотрофического склероза, продолжит бороться с недугом и после прощального вечера, который назначил на 28 июня. Слова Риксена в своем Twitter привел журналист и автор биографической книги про футболиста Винсент де Фирз.
Fernando Ricksen: "I would like to emphasize on the fact that June 28th will be my final public appearance. In other words: I do NOT have the intention to make it my final day. I will continue fighting, the rest of the battling is just going to happen out of the limelights."— Vincent de Vries (@therealvdv) June 10, 2019
В понедельник 42-летний Риксен обратился к людям с помощью устройства имитации голоса, подобное которому в свое время использовал Стивен Хокинг, умерший от бокового амиотрофического склероза. В мае прошлого года стало известно, что болезнь разрушила органы речи голландца. Риксен рассказал о том, что 28 июня пройдет публичный прощальный вечер в Глазго, где проходит лечение и реабилитацию.
"Хочу подчеркнуть, что это будет мое последнее публичное выступление, - приводит слова Риксена журналист. - Другими словами, я не собираюсь прожить этот день как последний в жизни. Я буду продолжать борьбу, просто остальная часть борьбы пройдет без внимания публики".
В 2013 году Риксену поставили диагноз - боковой амиотрофический склероз. Болезнь является неизлечимой на данный момент, в среднем продолжительность жизни после обнаружения болезни составляет 3-5 лет. При этом британский физик-теоретик Стивен Хокинг жил с подобным заболеванием 55 лет, скончавшись 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет.
Риксен выступал за голландскую "Фортуну" в 1994-1997 и 2010-2013 годах. В составе "Зенита" он играл с 2006 по 2009 год, став чемпионом России и обладателем Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Осенью 2013 года Риксен выпустил автобиографию под названием "Дух бойца". В 2014 году он был введен в Зал славы шотландского клуба "Рейнджерс", за который играл в 2000-2006 годах.