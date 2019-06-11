СМИ: "Спартак" намерен приобрести 20-летнего японского футболиста "Гронингена"

ТАСС, 11 июня. Полузащитник голландского футбольного клуба "Гронинген" и сборной Японии Рицу Доан может продолжить карьеру в московском "Спартаке". Об этом во вторник сообщил голландский портал Voetbalprimeur.

По информации издания, московский клуб должен заплатить более €8 млн за 20-летнего полузащитника. Также на покупку Доана претендует другой российский клуб - ЦСКА. Но сообщается, что предложение ЦСКА о покупке Доана было отклонено "Гронингеном" летом 2018 года, а гендиректор "Гронингена" отметил, что предложенная ЦСКА сумма не была близка к €10 млн.

Согласно источнику, английский "Саутгемптон" и донецкий "Шахтер" также проявляют интерес к японскому полузащитнику.

Доан в 2018 году перешел в "Гронинген" из японского клуба "Гамба Осака". Сезон-2017/18 он провел в Нидерландах на правах аренды, но прошедшим летом был выкуплен голландским клубом. В прошедшем сезоне полузащитник провел 33 матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал три голевые передачи. Доан дебютировал за сборную Японии в сентябре 2018 года, в общей сложности полузащитник провел 15 матчей за национальную сборную, в которых забил три гола, в составе сборной на Кубке Азии 2019 года в январе Доан стал серебряным призером.

В прошедшем сезоне "Гронинген" занял восьмое место в чемпионате Нидерландов, набрав 45 очков. Московский "Спартак" занял пятое место, пробившись в квалификацию Лиги Европы.