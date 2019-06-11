Баскетболист Хиггинс покинул ЦСКА

"К большому сожалению для нас всех, миссия Кори Хиггинса в ЦСКА завершена, это были великолепные четыре года, Кори невероятно вырос в нашем клубе как игрок и человек, дважды выиграв Евролигу и став ключевым баскетболистом нашей команды. Кори принял решение, которое он считает лучшим для его семьи, и нам остается его принять. Он сообщил мне об этом накануне третьего матча финальной серии, пообещав при этом отдать все силы для завоевания титула чемпиона Лиги ВТБ, то, как он провел этот матч, в очередной раз говорит о его профессиональных и человеческих качествах. Хочу сказать слова искренней благодарности Кори за вклад в успехи ЦСКА и пожелать ему удачи в новом клубе", - сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

"Это были, наверное, лучшие годы в моей жизни. Весь тренерский штаб, тренер Димитрис Итудис, президент Андрей Ватутин, вице-президент Наталия Фураева дали мне шанс здесь. Я всегда буду за это признателен, хочу, чтобы все знали, с какой любовью и благодарностью я к ним отношусь. Люблю эту команду, всех парней, каждого в организации", - заявил спортсмен.

Хиггинс провел в ЦСКА четыре сезона, за это время он дважды стал чемпионом Евролиги и четыре раза - Единой лиги ВТБ. Всего он провел 239 матчей, набирая в среднем 11,4 очка за игру, совершая 2,0 подбора и отдавая 1,8 результативных передачи. В прошедшем сезоне Хиггинс стал лучшим бомбардиром ЦСКА, набрав 14,9 очка.