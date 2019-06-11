Лучшая команда в истории клуба. Баскетбольный сезон в России завершился триумфом ЦСКА

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Баскетбольный сезон в России в очередной раз завершился победой ЦСКА в Единой лиге ВТБ и чемпионате России, чуть ранее армейцы стали обладателями главного европейского трофея - Евролиги. Команда под руководством Димитриса Итудиса выиграла в сезоне-2018/19 все турниры, в которых участвовала. Сам 48-летний греческий специалист в разговоре с ТАСС назвал сезон коротко и емко: "Три короны".
Основную задачу сезона армейцы выполнили в середине мая, когда выиграли Евролигу в восьмой раз в истории. В финальной игре подопечные Итудиса обыграли турецкий "Анадолу Эфес" (91:83). После европейского триумфа победы в Единой лиге ВТБ и российском первенстве были менее эмоциональными. К тому же соперник по финальной серии Лиги - подмосковные "Химки" - практически не оказал сопротивления, так как из-за травм лишился трех основных игроков, включая защитника сборной России Алексея Шведа.
Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин, занимающий свой пост с 2007 года, из всех команд, с которыми работал, выделил именно нынешнюю. "После Евролиги сложно находить какие-то эмоции. Мне лично немного грустно, так как эта команда живет один сезон, кого-то мы не увидим в новом. Это моя лучшая команда по отношениям внутри коллектива, по силе характера", - признался он.
ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ в восьмой раз подряд. Всего же армейцы побеждали в 10 турнирах из 11, включая выигрыш Промо-кубка в 2008 году. Только в сезоне-2010/11 успех праздновали "Химки", обыграв в финальном матче ЦСКА со счетом 66:64. Но подмосковный клуб остался доволен сезоном-2018/19 - генеральный директор клуба Павел Астахов в разговоре с корреспондентом ТАСС поставил команде четверку по пятибалльной системе. Армейцы же в 26-й раз в истории (в 17-й раз подряд) выиграли золото национального первенства.
Лишь дважды ЦСКА не смог одержать победу в чемпионатах России, когда в сезонах-2000/01 и 2001/02 первое место занимал пермский "Урал-Грейт" под руководством Сергея Белова. С учетом чемпионатов СССР ЦСКА выиграл национальное первенство в 50-й раз.
Единственным турниром, который не покорился армейцам в завершившемся сезоне, стал Кубок России. Лишь потому, что они не принимали в нем участия - участвовать в турнире могут только российские баскетболисты, которых в составе ЦСКА семь человек при заявке команды из 15 баскетболистов, с учетом Джоэла Боломбоя, принявшего гражданство РФ в ноябре прошлого года. Победу в Кубке России сезона-2018/19 во второй раз в своей истории одержал пермский клуб "Парма", первая победа датирована 2016 годом. "Парма" стала шестой командой, одержавшей победу в Кубке России минимум дважды, столько же раз его выигрывали краснодарский "Локомотив-Кубань", самарские "Красные Крылья" и "Новосибирск", чаще - ЦСКА (4) и казанский УНИКС (3).
В следующем сезоне без серьезных изменений
В предстоящем сезоне многое останется без изменений - Россию в Евролиге также представят ЦСКА и "Химки". На данный момент ситуация складывается так, что в Лиге чемпионов - турнире Международной федерации баскетбола (FIBA) - сыграют "Нижний Новгород" и саратовский "Автодор". В Еврокубке - втором турнире под эгидой Евролиги - выступят петербургский "Зенит", "Локомотив-Кубань" и УНИКС, хотя, учитывая сложность отношений между FIBA и Евролигой, говорить со стопроцентной уверенностью о составе участников сейчас нельзя.
Состав клубов Единой лиги ВТБ, видимо, останется неизменным. "В Единой лиге ВТБ новичков не будет, я уверен в этом. Заявок нет", - признался ТАСС почетный президент турнира Сергей Иванов.
"Кроме того, подавляющим большинством клубов принято ужесточение регламента, по которому новичок лиги должен иметь минимум 500 млн рублей на банковских счетах. Не письма губернаторов, не устные гарантии, а банковские счета. Второе - арена как минимум на пять тысяч зрителей. Мы делаем профессиональную лигу и делаем это правильно", - добавил Иванов.
Единая лига ВТБ является единственной из профессиональных лиг России, которая открывает бюджеты по ходу сезона, но в этом году процедура перенесена на август. Это связано с тем, что руководство лиги хочет иметь более четкие данные. "Раньше мы делали это весной, по ходу сезона, когда некоторые клубы не знали всех цифр. Теперь же будем делать это в августе или сентябре, перед началом нового сезона, это будет удобно, а условие открытия бюджета будет непреложным для команд, желающих играть в Единой лиге ВТБ", - рассказал ТАСС Иванов.
Сезон-2019/20 Единой лиги ВТБ стартует в октябре.