Лучшая команда в истории клуба. Баскетбольный сезон в России завершился триумфом ЦСКА

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Баскетбольный сезон в России в очередной раз завершился победой ЦСКА в Единой лиге ВТБ и чемпионате России, чуть ранее армейцы стали обладателями главного европейского трофея - Евролиги. Команда под руководством Димитриса Итудиса выиграла в сезоне-2018/19 все турниры, в которых участвовала. Сам 48-летний греческий специалист в разговоре с ТАСС назвал сезон коротко и емко: "Три короны". Основную задачу сезона армейцы выполнили в середине мая, когда выиграли Евролигу в восьмой раз в истории. В финальной игре подопечные Итудиса обыграли турецкий "Анадолу Эфес" (91:83). После европейского триумфа победы в Единой лиге ВТБ и российском первенстве были менее эмоциональными. К тому же соперник по финальной серии Лиги - подмосковные "Химки" - практически не оказал сопротивления, так как из-за травм лишился трех основных игроков, включая защитника сборной России Алексея Шведа.

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Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин, занимающий свой пост с 2007 года, из всех команд, с которыми работал, выделил именно нынешнюю. "После Евролиги сложно находить какие-то эмоции. Мне лично немного грустно, так как эта команда живет один сезон, кого-то мы не увидим в новом. Это моя лучшая команда по отношениям внутри коллектива, по силе характера", - признался он. ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ в восьмой раз подряд. Всего же армейцы побеждали в 10 турнирах из 11, включая выигрыш Промо-кубка в 2008 году. Только в сезоне-2010/11 успех праздновали "Химки", обыграв в финальном матче ЦСКА со счетом 66:64. Но подмосковный клуб остался доволен сезоном-2018/19 - генеральный директор клуба Павел Астахов в разговоре с корреспондентом ТАСС поставил команде четверку по пятибалльной системе. Армейцы же в 26-й раз в истории (в 17-й раз подряд) выиграли золото национального первенства. Лишь дважды ЦСКА не смог одержать победу в чемпионатах России, когда в сезонах-2000/01 и 2001/02 первое место занимал пермский "Урал-Грейт" под руководством Сергея Белова. С учетом чемпионатов СССР ЦСКА выиграл национальное первенство в 50-й раз.

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Единственным турниром, который не покорился армейцам в завершившемся сезоне, стал Кубок России. Лишь потому, что они не принимали в нем участия - участвовать в турнире могут только российские баскетболисты, которых в составе ЦСКА семь человек при заявке команды из 15 баскетболистов, с учетом Джоэла Боломбоя, принявшего гражданство РФ в ноябре прошлого года. Победу в Кубке России сезона-2018/19 во второй раз в своей истории одержал пермский клуб "Парма", первая победа датирована 2016 годом. "Парма" стала шестой командой, одержавшей победу в Кубке России минимум дважды, столько же раз его выигрывали краснодарский "Локомотив-Кубань", самарские "Красные Крылья" и "Новосибирск", чаще - ЦСКА (4) и казанский УНИКС (3). В следующем сезоне без серьезных изменений В предстоящем сезоне многое останется без изменений - Россию в Евролиге также представят ЦСКА и "Химки". На данный момент ситуация складывается так, что в Лиге чемпионов - турнире Международной федерации баскетбола (FIBA) - сыграют "Нижний Новгород" и саратовский "Автодор". В Еврокубке - втором турнире под эгидой Евролиги - выступят петербургский "Зенит", "Локомотив-Кубань" и УНИКС, хотя, учитывая сложность отношений между FIBA и Евролигой, говорить со стопроцентной уверенностью о составе участников сейчас нельзя. Состав клубов Единой лиги ВТБ, видимо, останется неизменным. "В Единой лиге ВТБ новичков не будет, я уверен в этом. Заявок нет", - признался ТАСС почетный президент турнира Сергей Иванов.

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