Тройная корона ЦСКА. Армейцы завершили сезон победой в Единой лиге ВТБ и чемпионате России

ХИМКИ /Московская область/, 11 июня. /ТАСС/. Московский ЦСКА завершил баскетбольный сезон победой в Единой лиге ВТБ. Как признался ТАСС главный тренер Димитрис Итудис, армейцам удалось завоевать три короны: победить в Единой лиге ВТБ и чемпионате России, а ранее в мае команда выиграла главный клубный баскетбольный турнир в Европе - Евролигу. В финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА не оставил никаких шансов подмосковным "Химкам", одержав сухую победу - 3-0. В понедельник команда Итудиса играла в гостях, но домашняя площадка не спасла "Химки" от поражения в решающей третьей игре - 62:80. В следующем сезоне и ЦСКА, и "Химки" примут участие в Евролиге. ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ восьмой раз подряд. Всего же армейцы побеждали в 10 турнирах из 11, включая выигрыш Промо-кубка в 2008 году. Только в сезоне-2010/11 успех праздновали "Химки", обыграв в финальном матче ЦСКА со счетом 66:64.

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Форвард ЦСКА Никита Курбанов был признан самым ценным игроком плей-офф. В девяти матчах плей-офф он набирал в среднем 8,7 очка, совершал 4,3 подбора, отдавал 2,1 передачи. Лучшая команда в новейшей истории ЦСКА По словам президента ЦСКА Андрея Ватутина, возглавляющего клуб с 2007 года, нынешний ЦСКА самый сильный в новейшей истории: "После Евролиги сложно находить какие-то эмоции, - отметил Ватутин. - Мне лично немного грустно, так как эта команда живет один сезон и кого-то мы не увидим в новом. Это моя лучшая команда по отношениям внутри коллектива, по силе характера". У многих игроков нынешнего ЦСКА после окончания сезона истекают контракты и менеджменту клуба летом предстоит много работы. Поэтому от комментариев относительно будущего того или иного баскетболиста руководство армейцев отказывалось. Тем не менее, Корри Хиггинс признался ТАСС, что сыграл против "Химок" свой последний матч за ЦСКА. "Это очень радостный и грустный момент одновременно. Это моя последняя игра за ЦСКА, и здорово, что мы закончили ее победой в Единой лиге. Я очень рад, и эта команда навсегда останется в моем сердце. Пожалуй, в ЦСКА были лучшие годы в моей карьере", - сказал он. "Я продолжу карьеру в Европе", - добавил 29-летний Хиггинс.