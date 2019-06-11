Эксперт: сборная РФ по футболу перед игрой с командой Кипра должна забыть о Сан-Марино

"Вчера мне дали билет, с удовольствием пойду на матч, - сказал Черышев. - Что касается ожиданий, после 9:0 в матче со сборной Сан-Марино мы не должны подходить к игре с командой Кипра с шапкозакидательскими настроениями. Сейчас для нас самое главное - забыть результат предыдущей игры; очень важно правильно настроиться на этого соперника. Все будет зависеть от настроя".

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболисты сборной России перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра должны забыть о разгромной победе над сборной Сан-Марино. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий национальной команды, главный тренер клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Нижний Новгород" Дмитрий Черышев.

Отец восстанавливающегося от травмы полузащитника национальной команды Дениса Черышева не стал называть игроков, которые в отсутствие его сына должны взять на себя бремя лидерства (в двух предыдущих играх отборочного цикла Евро-2020 28-летний футболист забил три мяча - прим. ТАСС).

"У нас есть главный тренер, который видит, какие игроки сейчас у него есть - поэтому мне как советчику тут делать нечего. Нужно находиться в команде, чтобы видеть, кто и в каком состоянии находится. Станислав Черчесов - грамотный специалист, он сам разберется, сделает правильные выводы и подготовит команду для победы", - отметил он.

В понедельник во время тренировки сборной России на стадионе "Нижний Новгород" на табло было показано видеообращение Черышева-младшего. Отец футболиста подтвердил, что его сын не сможет присутствовать на игре. "Это связано с тем, что он продолжает восстанавливаться от травмы. Все хорошо - лечение идет в рабочем режиме, думаю, к сезону он будет готов", - добавил Черышев-старший, не став при этом комментировать информацию о том, где его сын продолжит карьеру - в "Вильярреале", с которым у него заключен контракт до конца сезона-2020/21, или в "Валенсии", за которую он играл на правах аренды в завершившемся сезоне.

Матч между сборными России и Кипра состоится 11 июня на стадионе "Нижний Новгород", начало игры - 21:45 мск.