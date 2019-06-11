Борзаковский: легкая атлетика переживает тяжелый момент, который преодолеть надо сообща

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российская легкая атлетика, не сумевшая в очередной раз вернуть себе международное признание, в настоящее время переживает очень непростые времена. Как сообщил ТАСС главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, успешно преодолеть все имеющиеся трудности получится только в том случае, если спортсмены, тренеры и чиновники станут единой командой.

9 июня совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в своей организации. ВФЛА не вернули международное признание по причине того, что, по мнению рабочей группы IAAF, в российской легкой атлетике отсутствует в настоящее время на должном уровне антидопинговая культура. Также было решено дождаться, когда завершится исследование базы данных московской антидопинговой лаборатории и последующая перепроверка подозрительных допинг-проб, вывезенных за пределы РФ в конце апреля.

"Действительно, сейчас все мы - сборная команда и федерация, все спортсмены, тренеры и руководители переживаем очень тяжелый момент, - заметил Борзаковский. - Федерация пока не восстановлена, есть определенные трудности, но есть четкое понимание ситуации, программа работы по восстановлению и надежда на успех".

10 июня на базе в Новогорске состоялась встреча президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина с членами сборной России по легкой атлетике. "Вчера мы встречались с командой, разговаривали с ребятами. Есть понимание, что лишь сплотившись, мы сможем достойно все это пройти, ведь мы - одна команда. Я хотел бы, чтобы все спортсмены поняли, что сейчас делается максимум возможного, мы должны и дальше идти вперед одной командой, не допускать отката назад", - заметил главный тренер.

"Все мы внутри нашей большой легкоатлетической семьи должны понимать, что ответственность лежит на каждом, изменение антидопинговой культуры начинается с отдельного человека, будь то тренер, спортсмен или руководитель", - заключил Борзаковский.