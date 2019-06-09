Все дело в базе. Российским легкоатлетам вновь отказали в возвращении флага

МОНАКО, 9 июня. /ТАСС/. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в воскресенье принял решение продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Российские спортсмены продолжат выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе до тех пор, пока специальный антидопинговый орган IAAF не закончит проверку данных из московской лаборатории. Есть вероятность, что это произойдет до старта чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре. Заседание совета IAAF прошло 8 и 9 июня в Монако, где располагается штаб-квартира организации. Решение руководящий орган ассоциации принял на основании рекомендации рабочей группы по восстановлению IAAF, которую возглавляет норвежец Руне Андерсен. На специальной пресс-конференции он подробно рассказал, почему рабочая группа рекомендовала продлить отстранение. Не сошлись во мнении Основная причина - Всемирное антидопинговое агентство (WADA) еще не предоставило IAAF данные по российским легкоатлетам из московской лаборатории, в то время как передача этой информации являлась одним из двух основных требований восстановления членства ВФЛА.

Вторым была выплата IAAF $3,2 млн в счет компенсации расходов, которые международная организация понесла в связи с процессом восстановления ВФЛА. Российская сторона долг закрыла в конце мая. Более того, глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин 1 июня заявил, что вместе с погашением долга ВФЛА выполнила все пункты дорожной карты по восстановлению своего членства в IAAF. В воскресенье оказалось, что ситуация обстоит иным образом. Оставшийся пункт дорожной карты IAAF будет считаться выполненным только после того, как данные из московской лаборатории проверит ее антидопинговый орган - Athletics Integrity Unit (AIU). Российская же сторона предполагала, что этот вопрос был урегулирован еще на стадии передачи базы данных (LIMS) и допинг-проб из московской лаборатории в WADA, что произошло в январе и апреле соответственно. "Передача проб московской лаборатории в WADA произошла в срок, сама база данных LIMS и пробы изучаются специалистами WADA, данный вопрос в компетенцию ВФЛА не входит, хотя и является ключевым. Ранее предполагалось, что IAAF не будет увязывать результаты перепроверки проб с восстановлением федерации, сейчас ситуация изменилась, в этом вопросе нам остается только ждать", - заявил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин. Андерсен сообщил, что большинство данных по российским легкоатлетам из базы данных московской лаборатории (речь идет о данных проверки допинг-проб с 2012 по 2014 год) AIU получит 18 июня. При этом он затруднился ответить, как долго будет продолжаться их проверка. Единственное, он заверил, что искусственно этот процесс никто тормозить не будет, поскольку отстранение ВФЛА длится уже слишком долго - с ноября 2015 года. "Как только мы получим отчет из Athletics Integrity Unit [о результатах перепроверки проб], то будем действовать быстро. Мы не заинтересованы в том, чтобы и дальше затягивать этот процесс, мы считаем, что он и так длится очень долго. Мы бы действительно хотели, чтобы эта ситуация разрешились", - сказал Андерсен. Успеть до чемпионата мира Следующее заседание совета IAAF намечено на 23 сентября. Пройдет оно в Дохе, за четыре дня до старта чемпионата мира. Однако вопрос восстановления совет IAAF может рассмотреть и раньше, если у рабочей группы IAAF будет основание вынести рекомендацию восстановить членство ВФЛА.