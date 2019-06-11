Президент Крымского футбольного союза Ветоха выдвинет свою кандидатуру на второй срок

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха выдвинет свою кандидатуру выборах главы организации в июле. Об этом он сообщил журналистам во вторник.
"Я чувствую поддержку от футбольной общественности, сделано было много. Футбол поддерживают глава Крыма и губернатор Севастополя. Думаю, что меня поддержат, мое выдвижение на второй срок, есть поддержка на всех уровнях", - сказал 47-летний функционер.
Он также сообщил, что выборы пройдут в июле на совместном собрании федераций футбола Республики Крым и города Севастополя, которые являются учредителями Крымского футбольного союза.
В июле 2015 года Ветоха был избран президентом Крымского футбольного союза, он является депутатом Государственного совета Крыма.
КФС имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. Союз проводит чемпионат Крыма по футболу, в котором участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь".