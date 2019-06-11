Президент Крымского футбольного союза Ветоха выдвинет свою кандидатуру на второй срок

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха выдвинет свою кандидатуру выборах главы организации в июле. Об этом он сообщил журналистам во вторник.

"Я чувствую поддержку от футбольной общественности, сделано было много. Футбол поддерживают глава Крыма и губернатор Севастополя. Думаю, что меня поддержат, мое выдвижение на второй срок, есть поддержка на всех уровнях", - сказал 47-летний функционер.