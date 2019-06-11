Состав сборной России по легкой атлетике на Европейские игры остался неизменным

"Матч ТВ" 11 июня сообщил, что из всех легкоатлетов, попавших в состав национальной команды, на Европейские игры могут поехать только восемь спортсменов, имеющих нейтральный статус.

"Хотелось бы внести ясность в вопрос формирования нашей сборной по легкой атлетике, которая в составе команды России выступит на Европейских играх в Минске, - сказал Конокотин. - Информация о замене одних легкоатлетов на других в связи с наличием или отсутствием нейтрального статуса, которая появилась в СМИ, не соответствует действительности и вводит в заблуждение болельщиков. Есть утвержденный исполкомом Олимпийского комитета России (ОКР) список из 19 легкоатлетов, сформированный на основании заявки Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а также официальная позиция организатора Европейских игр о том, что никаких ограничений для выступления российских легкоатлетов на этих соревнованиях нет. У национальных федераций по регламенту есть право вносить корректировки в заявку по медицинским и иным основаниям, однако на данный момент никаких уведомлений от ВФЛА в адрес ОКР, отвечающего за команду России, не поступало, следовательно, состав не менялся".

"В конечном счете, наша первостепенная цель - обеспечение прав чистых спортсменов, которые должны иметь законную возможность выступать на соревнованиях под эгидой олимпийского движения. На Европейские игры едут все те легкоатлеты, которые изначально были в заявке ВФЛА", - заключил он.

ОКР на своем официальном сайте 6 июня опубликовал фамилии 225 спортсменов, которые были включены в состав сборной России на II Европейские игры. В документе также отмечено, что в составе возможны изменения. В список включены около 20 легкоатлетов, часть из которых пока не имеет от IAAF разрешения выступать на зарубежных стартах. В воскресенье IAAF продлила отстранение ВФЛА.

В связи с отстранением ВФЛА в ноябре 2015 года российские легкоатлеты могут выступать на зарубежных стартах только при наличии нейтрального статуса, который может быть присвоен после перепроверки IAAF. Сейчас право выступать на соревнованиях имеют 67 российских легкоатлетов, в их числе чемпионы мира Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Сергей Шубенков (бег на 60 и 110 м с барьерами). Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.