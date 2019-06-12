Международная ассоциация бокса проведет внеочередное заседание исполкома 27 июня

ТАСС, 12 июня. Международная ассоциация бокса (AIBA) проведет внеочередное заседание исполнительного комитета 27 июня. Об этом сообщил портал Around the Rings.
На заседании исполкома будет разработана новая стратегия организации после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) лишил ассоциацию статуса признания. Также на заседании будет обсужден вопрос о предложении генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева закрыть долги организации на сумму $16 млн.
30 ноября 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде 2020 года в Токио, решение было принято после начала расследования в отношении AIBA. МОК отмечал, что сферы финансов, управления и этики организации вызывают вопросы, как и назначение Гафура Рахимова на пост главы AIBA, поскольку функционер находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью. Позднее Рахимов покинул пост президента AIBA, а исполняющим обязанности главы организации стал Мохаммед Мустасан.
В мае МОК принял решение сохранить бокс на Олимпиаде 2020 года в Токио, но лишил AIBA статуса признания. Таким образом, организация отстранена от проведения боксерского турнира на Играх.