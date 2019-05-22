МОК рекомендовал сохранить бокс на Играх-2020, но AIBA отстранена от проведения турнира

Статус полного признания Международной ассоциации бокса может быть возвращен после ближайших Олимпийских игр

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Игр-2020 в Токио, но также призвал лишить Международную ассоциацию бокса (AIBA) статуса признания. Данная рекомендация была принята в среду на заседании исполкома МОК. При этом статус полного признания может быть возвращен AIBA после ближайших Олимпийских игр. В этой связи организацией боксерского турнира будет заниматься не AIBA, а сам МОК. Для организации турнира была создана специальная целевая группа под председательством члена МОК и президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. Группа займется организацией проведения квалификационных соревнований олимпийского турнира, которые должны пройти с января по май 2020 года. Также группа утвердит мужские и женские весовые категории и систему распределения квот.

На эту тему Бокс будет представлен на Олимпиаде в Токио

В ноябре 2017 года президент AIBA Чинг-Куо Ву, руководивший организацией с 2006 года, ушел в отставку, а его место временно занял вице-президент AIBA Франко Фальчинелли. На внеочередном конгрессе организации в январе 2018-го исполняющим обязанности президента был избран узбекистанец Гафур Рахимов, а уже в ноябре на конгрессе в Москве он был избран главой AIBA. В настоящий момент МОК проводит расследование в отношении AIBA, которое началось в феврале, МОК не устроил доклад AIBA по вопросам управления, финансов и антидопинга. В МОК отмечали, что сферы финансов, управления и этики организации вызывают вопросы, в частности, назначение Гафура Рахимова на пост главы AIBA, поскольку функционер находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью. Рахимов на конгрессе в Москве заявлял, что организация примет решения, которые позволят боксу сохранить место в программе Олимпийских игр. Для расследования МОК создал специальный комитет, который возглавил член исполкома организации, глава Объединенного мира борьбы серб Ненад Лалович. Позднее Рахимов временно сложил с себя полномочия главы организации ради сохранения вида спорта в программе Олимпиад, а исполняющим обязанности президента AIBA был назначен марокканец Мохаммед Мустасан. Восстановление AIBA и интересы спортсменов AIBA, несмотря на рекомендации МОК, сохраняет шансы восстановить статус до Олимпийских игр. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. "Будем восстанавливать AIBA, обсуждать дальнейшие шаги. Это лишь рекомендация, окончательное решение будет принято позднее. Есть много недовольных данным решением членов МОК", - сказал Кремлев. Он также отметил, что не сомневался в сохранении бокса в программе Олимпийских игр.

На эту тему Тарпищев убежден, что боксерский турнир на Олимпиаде в Токио пройдет успешно