МОК рекомендовал сохранить бокс на Играх-2020, но AIBA отстранена от проведения турнира

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Игр-2020 в Токио, но также призвал лишить Международную ассоциацию бокса (AIBA) статуса признания.
Данная рекомендация была принята в среду на заседании исполкома МОК. При этом статус полного признания может быть возвращен AIBA после ближайших Олимпийских игр.
В этой связи организацией боксерского турнира будет заниматься не AIBA, а сам МОК. Для организации турнира была создана специальная целевая группа под председательством члена МОК и президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. Группа займется организацией проведения квалификационных соревнований олимпийского турнира, которые должны пройти с января по май 2020 года. Также группа утвердит мужские и женские весовые категории и систему распределения квот.
В ноябре 2017 года президент AIBA Чинг-Куо Ву, руководивший организацией с 2006 года, ушел в отставку, а его место временно занял вице-президент AIBA Франко Фальчинелли. На внеочередном конгрессе организации в январе 2018-го исполняющим обязанности президента был избран узбекистанец Гафур Рахимов, а уже в ноябре на конгрессе в Москве он был избран главой AIBA.
В настоящий момент МОК проводит расследование в отношении AIBA, которое началось в феврале, МОК не устроил доклад AIBA по вопросам управления, финансов и антидопинга. В МОК отмечали, что сферы финансов, управления и этики организации вызывают вопросы, в частности, назначение Гафура Рахимова на пост главы AIBA, поскольку функционер находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью. Рахимов на конгрессе в Москве заявлял, что организация примет решения, которые позволят боксу сохранить место в программе Олимпийских игр.
Для расследования МОК создал специальный комитет, который возглавил член исполкома организации, глава Объединенного мира борьбы серб Ненад Лалович. Позднее Рахимов временно сложил с себя полномочия главы организации ради сохранения вида спорта в программе Олимпиад, а исполняющим обязанности президента AIBA был назначен марокканец Мохаммед Мустасан.
Восстановление AIBA и интересы спортсменов
AIBA, несмотря на рекомендации МОК, сохраняет шансы восстановить статус до Олимпийских игр. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
"Будем восстанавливать AIBA, обсуждать дальнейшие шаги. Это лишь рекомендация, окончательное решение будет принято позднее. Есть много недовольных данным решением членов МОК", - сказал Кремлев. Он также отметил, что не сомневался в сохранении бокса в программе Олимпийских игр.
Член МОК Шамиль Тарпищев заметил, что не сомневается в высоком уровне проведения турнира по боксу в Токио. "Они решили проблемы с международной федерацией, никаких проблем теперь нет. Бокс будет в Токио, а турнир пройдет успешно. Опыт проведения боксерских турниров у МОК огромный", - сказал Тарпищев.
AIBA приняла к сведению заявление МОК, заявив, что ожидает совместной работы в будущем по восстановлению своих прав. Заявление AIBA привел портал Inside the games. "В настоящее время AIBA рассматривает доклад МОК и не будет делать никаких заявлений до получения разъяснений, однако AIBA с нетерпением ждет работы с МОК в будущем", - говорится в сообщении.
Отбор и поставленные задачи
Российским боксерам необходимо понять систему отбора, чтобы скорректировать подготовку к Олимпийским играм, такое мнение высказал главный тренер национальной команды Эдуард Кравцов.
"Нас это касается косвенно, наша задача была и есть - готовиться, - сказал Кравцов. - Нам необходимо понимание системы отбора и весовых категорий на Играх. Важно, чтобы и права спортсменов были соблюдены".
Кравцов также добавил, что необходимо уточнить статус чемпионатов мира, которые пройдут в России в 2019 году.
Двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов отметил, что российским боксерам необходимо завоевать максимальное количество медалей на Играх-2020 даже в сложных условиях.
Окончательное решение о сохранении бокса в программе Игр-2020 будет принято на ближайшей сессии МОК, которая состоится в швейцарской Лозанне с 24 по 26 июня.