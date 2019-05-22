Тарпищев убежден, что боксерский турнир на Олимпиаде в Токио пройдет успешно

Исполком МОК в среду рекомендовал сессии организации на июньском заседании лишить признания AIBA. При этом бокс останется в программе предстоящих Игр, его организацией займется специальная рабочая группа.

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Лишение признания Международной ассоциации бокса (AIBA) не помешает Международному олимпийскому комитету (МОК) успешно провести боксерский турнир на Играх 2020 года в Токио. Такое мнение ТАСС в среду высказал член МОК Шамиль Тарпищев.

"Они решили проблемы с международной федерацией, и никаких проблем теперь нет. Бокс будет в Токио, и турнир пройдет успешно. А опыт проведения боксерских турниров у МОК огромный. Так что не вижу никаких проблем", - сказал Тарпищев.

МОК 30 ноября 2018 года заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA. В МОК отмечали, что сферы финансов, управления и этики организации вызывают вопросы, в частности, назначение Гафура Рахимова на пост главы AIBA, поскольку функционер находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью.

Для расследования МОК создал специальный комитет, который возглавил член исполкома организации, глава Объединенного мира борьбы серб Ненад Лалович. Позднее Рахимов временно сложил с себя полномочия главы организации, а исполняющим обязанности президента AIBA был назначен марокканец Мохаммед Мустасан.