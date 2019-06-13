Карри: "Голден Стэйт" будет играть за Дюранта в шестом матче финала НБА с "Торонто"

ТАСС, 13 июня. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" будет играть в шестом матче финала лиги против "Торонто" за травмированного легкого форварда команды Кевина Дюранта. Об этом сообщил разыгрывающий защитник "Уорриорз" Стефен Карри, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Во вторник "Голден Стэйт" обыграл "Торонто" (106:105) в пятом матче решающего противостояния сезона и сократил отставание в серии (2-3). Дюрант, не игравший с 9 мая из-за травмы икроножной мышцы, форсировал свое восстановление и вышел на матч в стартовом составе. За 12 минут форвард набрал 11 очков и сделал два подбора, реализовав четыре из пяти бросков (3 из 3 трехочковых), однако во второй четверти получил повреждение правой ноги и покинул арену на костылях. Позднее стало известно, что 30-летний баскетболист порвал ахиллово сухожилие и не сыграет в оставшихся матчах сезона, точные сроки его восстановления неизвестны.

"Думаю, не нужно говорить о том, откуда нам брать мотивацию, - сказал Карри. - Как сказал Клэй (атакующий защитник "Голден Стэйт" Клэй Томпсон - прим ТАСС), нам надо защищать честь домашней площадки, играть за Дюранта и попытаться спасти этот сезон. Мы будем готовы".

Шестая игра финала НБА пройдет в ночь на 14 июня в Окленде. Начало - 04:00 мск.

Дюрант является двукратным чемпионом НБА в составе "Голден Стэйт" и двукратным обладателем приза самому ценному игроку финальной серии. Пять раз он включался в первые символические сборные по итогам сезона и трижды - во вторые. Четыре раза Дюрант становился самым результативным игроком регулярного чемпионата, а в 2014 году получил награду самому ценному игроку сезона. Форвард 10 раз принимал участие в Матчах всех звезд НБА и дважды признавался лучшим баскетболистом звездного уик-энда.

В составе сборной США он дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр (2012, 2016), а в 2010 году помог национальной команде выиграть чемпионат мира. В текущем розыгрыше плей-офф Дюрант провел 12 матчей, в которых в среднем набирал по 32,3 очка, 4,9 подбора и 4,5 передачи, находясь на площадке в среднем чуть больше 36 минут. Гарантированная часть контракта игрока с "Голден Стэйт" истекает летом нынешнего года, однако баскетболист может воспользоваться опцией продления соглашения на следующий сезон.