От матчей сборной до хоккея и концертов. Как используются стадионы ЧМ-2018 по футболу

Год назад стартовал чемпионат мира по футболу в России. В матче открытия хозяева турнира в "Лужниках" одержали крупную победу над командой Саудовской Аравии, забив в ее ворота пять безответных мячей. В общей сложности на мировом первенстве было сыграно 64 встречи, после чего арены перешли из режима футбольного праздника в более спокойный, который все-таки нельзя назвать рутиной.

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Новейшие российские стадионы, построенные к ЧМ-2018, условно можно поделить на две группы — арены, использовавшиеся на Кубке конфедераций ("Казань-Арена", "Открытие-Арена", стадион "Фишт" и "Газпром-Арена"), и арены, введенные в эксплуатацию в год главного турнира четырехлетия ("Екатеринбург-Арена", стадион "Калининград", "Ростов-Арена", стадион "Нижний Новгород", "Мордовия-Арена", "Самара-Арена" и "Волгоград-Арена"). Отдельно стоит отметить главный стадион турнира — "Лужники". Первопроходец "Казань-Арена" Стадион в столице Татарстана был сдан в эксплуатацию больше шести лет назад — в мае 2013 года. Неудивительно, что за такое время на "Казань-Арене" прошло множество спортивных событий, далеко не все из которых были футбольными. Задолго до первого матча на стадионе в столице Татарстана прошли церемонии открытия и закрытия летней Универсиады-2013. В связи с этим местный "Рубин" только в следующем году смог сыграть первый матч на новенькой арене — 14 августа казанцы в четвертом туре чемпионата России сыграли вничью с "Локомотивом" (1:1), а уже 23-го числа того же месяца одержали первую победу, со счетом 2:1 обыграв на тот момент чемпиона страны ЦСКА.

После восьми игр стадион закрыли для подготовки к чемпионату мира по водным видам спорта 2015 года, а "Рубин" принимал гостей на стадионе "Центральный". Лишь в сезоне-2016/17 двукратные чемпионы России провели все 15 домашних матчей премьер-лиги на "Казань-Арене". После этого на стадионе успешно прошли игры Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018 — десять встреч двух этих турниров суммарно посетили 409 485 человек (40 948 человек в среднем). Рекорд посещаемости был зафиксирован на трех играх мирового первенства — на матчах Польша — Колумбия, Франция — Аргентина и Бразилия — Бельгия побывали по 42 873 болельщика. Для "Рубина" переезд на 45-тысячную "Казань-Арену" совпал с падением посещаемости, но качество построенного за рекордные три года стадиона тут ни при чем. В чемпионском для команды сезоне-2009 на трибунах 25-тысячного стадиона в среднем собиралось 14 376 человек, а десять лет спустя — 9760. Всему виной скромные спортивные результаты команды. В отличие от других стадионов ЧМ-2018, "Казань-Арена" почти не была задействована в концертах и других развлекательных мероприятиях. 25 июня на ней должно было состояться выступление группировки "Ленинград" в рамках прощального тура. От этой идеи пришлось отказаться в связи с проведением в столице Татарстана чемпионата мира WorldSkills — конструктивные изменения арены привели к тому, что организация выступления петербургского коллектива на ней стала невозможной. В результате Сергей Шнуров выступит на "Татнефть-Арене". Близкая к оптимальной "Открытие-Арена" Через год после "Казань-Арены" у московского "Спартака" появился домашний стадион. С первого же матча на "Открытие-Арене", который состоялся в сентябре 2014 года, был раскрыт ее потенциал не только как спортивной, но и как развлекательной площадки — в день матча с сербской "Црвеной Звездой", который завершился вничью со счетом 1:1, на стадионе выступила группа "Би-2".

Посещаемость домашних игр "Спартака" долгое время оставалась лучшей в чемпионате России. Худшим для команды по этому показателю стал первый год на своей арене — в сезоне-2014/15 на встречах красно-белых в среднем собиралось по 25 тыс. болельщиков. Лучшим, что неудивительно, стал первый за 16 лет чемпионский сезон красно-белых — тогда на игры команды главного тренера Массимо Карреры собиралось в среднем почти по 33 тыс. зрителей. После увольнения итальянца часть фанатов перестала ходить на матчи, но даже при этом средняя посещаемость была лучше, чем сезоном ранее, — 30 941 человек против 30 189 зрителей соответственно. Интересно, что рекорд посещаемости "Открытие-Арены" был установлен не на одном из матчей чемпионата мира, а на игре Российской премьер-лиги (РПЛ) — дерби против ЦСКА в 2016 году посетили 44 884 человека (на мировом первенстве на трибунах собиралось на 694 зрителя меньше). Именно в годовщину старта чемпионата мира на стадионе состоится концерт "Ленинграда". У группы Шнурова появится возможность обновить рекорд арены по заполняемости на неспортивных мероприятиях, установленный ей же в 2017 году. Тогда за выступлением вживую наблюдали 47 тыс. человек. Помимо одного из самых популярных коллективов страны, на стадионе уже успели выступить зарубежные группы Guns N' Roses, Rammstein и Red Hot Chili Peppers, а также известные певицы Наталья Орейро и Лана Дель Рей. Этим летом на "Открытие-Арене" концертная загруженность будет на высоком уровне — помимо "Ленинграда" в Тушино выступят "Машина времени", которая отметит 50-летний юбилей, и британец Эд Ширан. Постолимпийский "Фишт" Главный стадион Олимпиады-2014 в Сочи был построен раньше "Открытие-Арены", но по-настоящему футбольным он стал только в 2017 году. Сразу после зимних Игр арена была закрыта для подготовки к Кубку конфедераций. В первой игре на "Фиште" сборная России сыграла вничью с бельгийцами — 3:3. На ней побывали 40 тыс. зрителей. Интерес к играм Кубка конфедераций у местных жителей был не самым высоким, в среднем их посетило по 30 473 болельщика. Эта цифра могла быть и больше, если бы главный тренер будущего победителя турнира сборной Германии Йоахим Лёв привез в Россию звездный состав, а не малоизвестных широкой публике молодых футболистов.

На чемпионате мира заполняемость трибун была максимальной — 44 287 болельщиков. Рекорд посещаемости делят три встречи, среди которых памятный всем нашим болельщикам четвертьфинал между сборными России и Хорватии. Стоит отметить, что только после ЧМ-2018 на "Фиште" на постоянной основе стал играть футбольный клуб. После переезда из Санкт-Петербурга "Динамо" было переименовано в "Сочи". По итогам первого же сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) команда завоевала путевку в высший дивизион. Стоит отметить, что из-за переезда клуб лишился живущей в Петербурге фанатской базы и за первый сезон на новом месте не сумел собрать вокруг себя новую группу болельщиков. Выход в премьер-лигу должен привлечь большое число поклонников "Сочи" на трибуны, в прошлом сезоне на домашних играх команды в среднем присутствовало 3948 человек. Что касается концертов и развлекательных мероприятий, в Сочи и его Олимпийском парке и без "Фишта" достаточно площадок, готовых принять события такого рода. На данный момент в графике арены до конца 2019 года не значится ни одного концерта. 2020 год должен поправить положение и повысить загрузку одного из самых ярких стадионов прошедшего чемпионата мира. Многофункциональная "Газпром-Арена" Стадион "Санкт-Петербург" строился долгих девять лет, но почти сразу стало понятно, что ожидание того стоило. Если первую половину 2017 года можно назвать раскачкой, во время которой тестировалась готовность арены к матчам Кубка конфедераций, то после турнира она вышла на проектную мощность. В первом же полноценном сезоне (2017/18) средняя посещаемость игр "Зенита" в чемпионате России составила 43 963 зрителя, в следующем она приблизилась к отметке в 50 тыс. болельщиков (48 122). По мнению гендиректора петербургского клуба Александра Медведева, в новом сезоне эта планка будет преодолена.

Прошлый год получился насыщенным для стадиона, в декабре получившего название "Газпром-Арена". Помимо чемпионата мира тут состоялся самый посещаемый концерт в российской истории — выступление "Ленинграда" в прошлом октябре посетило чуть больше 65 тыс. зрителей. Но и это не предел возможностей стадиона — в конце 2018-го на арене были сыграны два хоккейных матча, каждый из которых обновлял абсолютный рекорд посещаемости. Так, игру регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА с трибун посмотрели 67 770 человек (питерцы уступили со счетом 1:4), а матч Евротура между сборными России и Финляндии — 71 381 зритель (победа хозяев льда — 5:0). График ближайших крупных событий на стадионе впечатляет — до конца года на "Газпром-Арене" состоятся два концерта, каждый из которых может обновить рекорд в своей категории. 2 августа в Петербурге выступит немецкая группа Rammstein, а 12 октября стадионную часть прощального тура завершит "Ленинград". Летом следующего года благодаря чемпионату Европы — 2020 на стадион вернется большой футбол с участием сборных — арене достались три игры групповой стадии, а также один из четвертьфиналов турнира. Кроме того, в сентябре станет известно, получит ли "Газпром-Арена" право принять финал Лиги чемпионов — 2020/21. Единственным конкурентом российского стадиона является мюнхенская "Альянц-Арена". Эталонные "Лужники" Главный стадион страны был закрыт на реконструкцию в 2013 году, последним большим матчем, сыгранным на нем, стало дерби между ЦСКА и "Спартаком", завершившееся со счетом 2:2. Тогда на трибунах присутствовали 67 740 болельщиков. Арена жила без футбола до ноября 2017 года, когда сборная России в первой игре на реконструированных "Лужниках" уступила аргентинцам (0:1). В марте прошлого года состоялся еще один товарищеский матч, в котором команда под руководством Станислава Черчесова крупно проиграла бразильцам (0:3).

Сезон-2017/18 завершился для "Лужников" семью матчами чемпионата мира, среди которых уже упомянутый разгром аравийцев, историческая победа россиян над испанцами в 1/8 финала и решающий матч турнира, в котором сборная Франции обыграла команду Хорватии со счетом 4:2. Если бы не ЦСКА, арендовавший стадион для выступления в Лиге чемпионов, арена могла вновь остаться без большого футбола минимум на полтора года. До сих пор нет ясности, когда на стадионе состоится следующий матч. Впрочем, существует вероятность, что сборная вернется в "Лужники" уже в октябре и сыграет там с командой Шотландии в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года. Зато после чемпионата мира арена и весь спортивный комплекс стали активно использоваться для проведения развлекательных мероприятий. В прошлом году на ней выступила группа Imagine Dragons, а в этом уже прошел концерт Bon Jovi. 15 июня здесь выступит Muse, а в следующем месяце с интервалом в неделю пройдут концерты культовых рок-групп — Metallica и Rammstein (27 и 29 июля). На этом концертная загруженность БСА на 2019 год заканчивается, но территория спорткомплекса будет использоваться для выступления менее статусных музыкантов, а также всевозможных фестивалей и спортивных мероприятий до сентября, а с конца ноября по начало декабря в ДС "Лужники" пройдет премьера первого ледового шоу Cirque du Soleil — Crystal. Другие стадионы ЧМ-2018 Арены в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Самаре, на которых выступают клубы РПЛ, а также стадионы команд ФНЛ из Калининграда, Нижнего Новгорода, Саранска и Волгограда продолжают жить активной жизнью и после чемпионата мира. Так, в этом году на "Самара-Арене" помимо игр "Крыльев Советов" уже состоялся финал Кубка России, а на "Мордовия-Арене" и стадионе "Нижний Новгород" в июне прошли матчи сборной России в рамках отбора Евро-2020, в которых были одержаны победы над командами Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0). В Ростове-на-Дону и Калининграде национальная команда играла в 2018-м с чехами (5:1) и шведами (0:0). Пока без матчей сборной остаются "Екатеринбург-Арена", "Самара-Арена" и "Волгоград-Арена".