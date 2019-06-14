Форвард "Торонто" Леонард заявил, что добился единства с командой в прошедшем сезоне НБА

ТАСС, 14 июня. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Торонто" Кавай Леонард заявил, что ему удалось добиться единства с командой и тренером в прошедшем сезоне. Слова баскетболиста приводит телеканал TSN.

В ночь на пятницу "Торонто" в гостях обыграл "Голден Стэйт" со счетом 114:110 и победил в финальной серии (4-2). Клуб впервые в истории стал чемпионом НБА. Леонард был признан самым ценным игроком финальной серии.

"Прошлым летом я многое пережил из-за травмы, - сказал Леонард. - Но у меня была отличная поддержка, я продолжал усердно работать и думать о своей цели, к которой я пришел сейчас. Я смог прийти к единству мышления с командой и нашим тренером".

Леонард также отметил, что не думает о том, что станет свободным агентом этим летом. "Сейчас я буду наслаждаться победой с моими товарищами по команде и тренерами, а об этом вопросе подумаю позже", - добавил баскетболист.

Форвард "Торонто" стал третьим в истории НБА баскетболистом, который становился самым ценным игроком финала в составах двух команд. В 2014 году Кавай получил эту награду, выступая за "Сан-Антонио". Также это удавалось Кариму Абдул-Джаббару ("Милуоки" - 1971 год, "Лос-Анджелес Лейкерс" - 1985 год) и Леброну Джеймсу ("Майами" - 2012 и 2013 год, "Кливленд" - 2016 год).